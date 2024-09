Že poznate sistem SPOT?

Sistem SPOT ponuja celovito državno podporo potencialnim in obstoječim podjetnikom ter drugim poslovnim subjektom.

Sistem Slovenska poslovna točka ali krajše SPOT je rezultat sodelovanja Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstva za digitalno preobrazbo ter javne agencije SPIRIT Slovenija, ki deluje na štirih ravneh:

Portal SPOT: osrednje spletno mesto, na katerem lahko poslovni subjekti dostopajo do informacij in elektronskih storitev za hitro in varno poslovanje z državnimi institucijami (www.spot.gov.si); SPOT Registracija, ki omogoča registracijo podjetij in izvajanje drugih poslovnih postopkov prek portala SPOT s podporo usposobljenih referentov (na več kot sto točkah po Sloveniji); SPOT Svetovanje, ki nudi podjetniško svetovanje in mentorstvo za različne poslovne potrebe (na točkah v vsaki od 12 statističnih regij); SPOT Global +: podporne storitve za podjetja, ki se ukvarjajo z izvozom in investicijami (na javni agenciji SPIRIT Slovenija).

Portal SPOT je osrednji vir informacij in elektronskih storitev za slovenske podjetnike. Med ključnimi storitvami portala so registracija podjetij, izbris iz poslovnega registra, prijava davčnih podatkov ter prijava zaposlenih in družinskih članov v obvezna socialna zavarovanja.

Druga raven sistema, SPOT Registracija, vključuje mrežo več kot sto registracijskih točk po Sloveniji. Na teh točkah lahko uporabniki s pomočjo referentov izvajajo različne postopke prek portala SPOT. Te točke delujejo v okviru AJPES, upravnih enot, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in drugih pomembnih institucij.

Tretjo raven sistema, SPOT Svetovanje, omogoča javna agencija SPIRIT Slovenija z mrežo 12 regijskih točk, kjer lahko podjetniki pridobijo strokovno podporo na različnih področjih. Svetovalci in mentorji nudijo pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, marketingu, vodenju podjetja ter svetujejo o državnih spodbudah. Poleg tega SPOT Svetovanje organizira dogodke za spodbujanje podjetniške dejavnosti.

Četrta raven sistema, SPOT Global +, ponuja napredne storitve za izvoznike in investitorje, ki jih izvaja SPIRIT Slovenija. Ta raven sistema deluje kot enotna točka za domače izvoznike in tuje investitorje, kjer lahko na enem mestu pridobijo vse potrebne brezplačne storitve.

