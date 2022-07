Đokoviću na poti do četrtfinala stoji nizozemska ovira

Novaku Đokoviću na poti do četrtfinala stoji Nizozemec Tim Van Rijthoven. Kot prva bosta nedeljski spored odprla Belgijec David Goffin in 23. nosilec, Američan Frances Tiafoe. Sledil bo dvoboj med devetopostavljenim Britancem Cameronom Norriejem in še enim Američanom Tommyjem Paulom. Zanimiv bi lahko bil obračun med Italijanom Jannikom Sinnerjem in Špancem Carlosom Alcarazom, ki sta deseti in peti nosilec Wimbledona. Za konec nedeljskih posamičnih dvobojev v moški konkurenci bo Novak Đoković igral za četrtfinale. Foto: Reuters