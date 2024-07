Murray odpovedal posamične nastope. Bo Đokovićevo koleno zdržalo?

V torek je na sporedu drugi dan teniškega Wimbledona. Vse oči so uprte v Novaka Đokovića, ki se vrača po poškodbi kolena. Andy Murray je odpovedal posamične nastope.

Spomnimo, da je Novak Đoković sredi OP Francije zaključil z nastopanjem, potem ko si je poškodoval meniskus. Mnogi so dvomili, da se mu bo do Wimbledona uspelo vrniti. A Srb je prišel in povedal, da je pripravljen za največje napore. Prvi test ga čakata torek, ko je njegov nasprotnik Vit Kopriva iz Češke, ki bo sploh prvič igral na glavnem turnirju na sveti travi. Igralca bosta prvič igrala med seboj.

Andy Murray Foto: Reuters Na osrednje igrišče bi moral stopiti tudi Andy Murray, dvakratni zmagovalec najprestižnejšega turnirja, a se je zaradi zdravstvenih težav odpovedal posamičnemu nastopu na turnirju za grand slam. Bo pa Škot, ki že nekaj časa ni v pravi formi, s svojim bratom Jamiejem Murrayjem nastopil v konkurenci dvojic

Prvič bo na sveto travo stopil tudi Aleksander Zverev, četrti nosilec turnirja. Njegov nasprotnik bo Roberto Carballes Baena.