Vzeti je moral protibolečinske tablete

"Poskušal sem se čim dlje ogrevati, vzel sem protibolečinske tablete in to je verjetno pomagalo." Foto: Reuters

Na turnirju serije masters v Indian Wellsu so znani prvi polfinalisti. Pri moških sta se v polfinale uvrstila Rus Danil Medvedjev in Američan Frances Tiafoe, medtem ko sta v ženski konkurenci napredovali Arina Sabalenka in Maria Sakari.

Danil Medvedjev, peti nosilec turnirja, je dobil še svoj 18. zaporedni dvoboj, potem ko je v četrtfinalu premagal Španca Alejandra Davidovicha Fokino. Dvoboj se je končal po dveh nizih 6:3, 7:5. Po dvoboju osmine finala Rus ni vedel, ali bo lahko igral. V tistem dvoboju je namreč nerodno padel in si zvil gleženj.

Skozi dvoboj se je počutil vse bolje

"Vesel sem, da gleženj ni preveč bolel, saj ko sem se ogreval me je kar precej bolelo. Vedel sem, da bom igral. Vedel sem, da bom poskusil, ampak med ogrevanjem se nisem mogel dobro gibati. Poskušal sem se čim dlje ogrevati, vzel sem protibolečinske tablete in to je verjetno pomagalo. Skozi dvoboj sem se počutil bolje in bolje," je po dvoboju povedal Medvedjev.

V drugem četrtfinalnem dvoboju je Američan Frances Tiafoe premagal Britanca Camerona Norrieja.

V ženski konkurenci je Grkinja Maria Sakkari po treh nizih premagala Čehinjo Petro Kvitovo, potem ko je že zaostajala za en niz (4:6, 7:5, 6:1). Sakkari se je še drugič zaporedoma uvrstila v polfinale turnirja v Kaliforniji.

Arina Sabalenka Foto: Reuters

Sabalenka čuti, da je drugačna igralka

V drugem četrtfinalenm dvoboju je Belorusinja Arina Sabalenka premagala mlado Američanko Coco Gauff (6:4, 6:0). Sabalenka, ki je letos na OP Avstralije osvojila svoj prvi turnir za grand slam, ima v letošnji sezoni izkupiček šestnajst zmag in le en poraz.

"To leto se na igrišču počutim malo drugače. Čutim, da sem nekoliko drugačna igralka. Osredotočena sem nase."

* Indian Wells, ATP (8.345.040 evrov):

- četrtfinale:

Danil Medvedjev (Rus/5) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/23) 6:3, 7:5;

Frances Tiafoe (ZDA/14) - Cameron Norrie (VBr/10) 6:4, 6:4;



* Indian Wells, WTA (8.345.040 evrov):

- četrtfinale:

Maria Sakari (Grč/7) - Petra Kvitova (Češ/15) 4:6, 7:5, 6:1;

Arina Sabalenka (Blr/2) - Cori Gauff (ZDA/6) 6:4, 6:0.



