Z zvitim je lažje tekel kot hodil

Na turnirju serije masters je bilo na sporedu nekaj zelo zanimivih dvobojev. Pravo teniško poslastico sta prikazala Danil Medvedjev in Aleksander Zverev, medtem ko je Iga Swiatek brez težav premagala Emmo Raducanu.

Daniil Medvedjev in Aleksander Zverev sta v dvoboju osmine finala na igrišču preživela več kot tri ure, dvoboj pa je po treh nizih dobil Rus z izidom 6:7 (5), 7:6 (5), 7:5. Medvedjev je v drugem nizu nerodno padel in si zvil gleženj. Sprva je bilo videti hudo, a je peti nosilec turnirja s pomočjo fizioterapevta lahko nadaljeval dvoboj.

"Ko sem si zvil gleženj, sem mislil, da bom lahko vstal in da bo vse v redu. Ampak bolečina se je hitro stopnjevala, kar ni bil dober znak. Vedel sem, da si nisem nič zlomil, ampak sem čutil, da je eden od ligamentov nekoliko poškodovan, zato sem mislil, da ne bom mogel nadaljevati."

"To je bil eden prvih primerov v življenju, da mi je fizioterapevt povil gleženj. Odločil sem se, da poskusim. Presenetljivo je bilo, da sem veliko lažje tekel kot pa hodil. Ko sem hodil, sem šepal, pri teku pa je bilo v redu. Ko bo adrenalin popustil, bo precej boleče. Verjetno bom šel na pregled in videli bomo, kako je in ali bom lahko še igral," je po zmagi povedal Medvedjev, ki je proti Zverevu dobil že 17. dvoboj zapored.

Iga Swiatek še naprej dominira. Foto: Reuters

Poljakinja brez težav premagala Emmo Raducanu

Carlos Alcaraz, prvi nosilec turnirja, se je v četrtfinale uvrstil po predaji Britanca Jacka Draperja. Turnir je končal švicarski veteran Stan Wawrinka, potem ko ga je premagal Italijan Jannik Sinner 6:1, 6:4.

Svoje delo je brez težav opravila Iga Swiatek. Poljakinja je z lahkoto premagala Britanko Emmo Raducanu. Dvoboj se je končal po dveh nizih, izid pa je bil 6:3, 6:1. Swiatkova je še enkrat pokazala, da je v zelo dobri formi in da je bo zelo težko premagati.

* Indian Wells, ATP (8.345.040 evrov):

- osmina finala:

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Jack Draper (VBr) 6:2, 2:0 - predaja;

Felix Auger-Aliassime (Kan/8) - Tommy Paul (ZDA/17) 3:6, 6:3, 7:6 (7);

Taylor Fritz (ZDA/4) - Marton Fucsovics (Mad) 6:4, 6:3;

Jannik Sinner (Ita/11) - Stan Wawrinka (Švi) 6:1, 6:4;

Danil Medvedjev (Rus/5) - Alexander Zverev (Nem) 6:7 (5), 7:6 (5), 7:5;

Alejandro Davidovich Fokina (Špa/23) - Cristian Garin (Čil) 6:3, 6:4;

Cameron Norrie (VBr/10) - Andrej Rubljov (Rus/6) 6:2, 6:4;

Frances Tiafoe (ZDA/14) - Alejandro Tabilo (Čil) 6:4, 6:4; * Indian Wells, WTA (8.345.040 evrov):

- osmina finala:

Iga Swiatek (Pol/1) - Emma Raducanu (VBr) 6:3, 6:1;

Sorana Cirstea (Rom) - Caroline Garcia (Fra/5) 6:4, 4:6, 7:5;

Karolina Muchova (Češ) - Marketa Vondroušova (Češ) 6:4, 6:7 (2), 6:4;

Jelena Ribakina (Kaz/10) - Varvara Gračeva (Rus) 6:3, 6:0;

Maria Sakari (Grč/7) - Karolina Pliškova (Češ/17) 6:4, 5:7, 6:3;

Petra Kvitova (Češ/15) - Jessica Pegula (ZDA/3) 6:2, 3:6, 7:6 (11);

Coco Gauff (ZDA/6) - Rebecca Peterson (Šve) 6:3, 1:6, 6:4;

Arina Sabalenka (Blr/2) - Barbora Krejčikova (Češ) 6:3, 2:6, 6:4.

