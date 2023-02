Visokorasli Američan prišel do prve zmage v sezoni

John Isner, 208 centimetrov visoki teniški igralec, je le prišel do prve letošnjega zmage, potem ko je na turnirju v Dallasu premagal Tsenga Chuna Hsina iz Tajvana. Zmaga je bila vse prej kot lahka, saj sta se oba niza končala po podaljšani igri - 7:6 (5), 7:6 (1).

"Želel bi si zmagati dvoboje v Avstraliji, a se to nikoli ne zgodi. Po navadi najbolje igram doma, v ZDA. In to je pravzaprav moj dom. Sem domačin in imam veliko srečo, da lahko igram turnir na svojem dvorišču. Vesel sem, da sem napredoval. Moram še naprej napredovati in mislim, da lahko," je po zmagi povedal Isner.

* Cordoba, ATP (599.200 evrov):

- 1. krog:

Guido Pella (Arg) - Andrea Vavassori (Ita) 6:2, 6:2;

Marcelo Barrios (Čil) - Daniel Galan (Kol) 7:6 (6), 6:2;

Christian Garin (Čil) - Pedro Martinez (Špa/7) 7:6 (3), 2:6, 6:0;

Federico Coria (Arg/6) - Thiago Monteiro (Bra) 6:7 (5), 6:1, 6:2;

Federico Delbonis (Arg) - Alejandro Tabilo (Čil) 6:7 (8), 6:2, 7:6 (6);

* Dallas, ATP (687.220 evrov):

- 1. krog:

Marcos Giron (ZDA) - Alex Rybakov (ZDA) 6:4, 6:7 (1), 6:1;

Wu Yibing (Kit) - Michael Mmoh (ZDA) 6:3, 3:6, 6:3;

Jordan Thompson (Avs) - Denis Kudla (ZDA) 6:1, 7:5;

Adrian Mannarino (Fra/8) - Steve Johnson (ZDA) 7:6 (6), 6:2;

John Isner (ZDA/5) - Tseng Chun Hsin (Tvn) 7:6 (5), 7:6 (1);

Jeffrey Wolf (ZDA/6) - Brandon Holt (ZDA) 6:3, 6:3;

Radu Albot (Mol) - Liam Krall (ZDA) 2.6, 6:4, 6:2;

Mackenzie McDonald (ZDA) - Fernando Verdasco (Špa) 6:3, 6:0;

* Montpellier, ATP (562.815 evrov):

- 1. krog:

Filip Krajinović (Srb) - Aslan Karacev (Rus) 3:6, 7:6 (7), 6:2;

Quentin Halys (Fra) - Clement Chidekh (Fra) 7:5, 2:6, 7:5;

Maxime Cressy (ZDA) - Antoine Bellier (Švi) 6:3, 6:2;

Marton Fucsovics (Mad) - Geoffrey Blancaneaux (Fra) 7:5, 5:7, 6:0;

Marc-Andrea Hüsler (Švi) - Luca Van Assche (Fra) 6:3, 3:6, 6:3;

Lorenzo Sonego (Ita) - Benjamin Bonzi (Fra/8) 6:3, 6:4;

Arthur Rinderknech (Fra) - Luca Nardi (Ita) 6:4, 6:4;

* Linz, WTA (225.480 evrov):

- 1. krog:

Petra Martić (Hrv/6) - Marina Ribera (Špa) 6:1, 7:5;

Rebeka Masarova (Špa) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/2) 4:6, 6:1, 7:6 (6);

Alison van Uytvanck (Bel) - Linda Noskova (Češ) 7:6 (3), 6:2;

Eva Lys (Nem) - Kamila Rahimova (Rus) 6:4, 7:6 (5);

Marketa Vondroušova (Češ) - Viktorija Tomova (Bol) 6:3, 6:3;

Anastazija Potapova (Rus/8) - Lucia Bronzetti (Ita) 2:6, 6:3, 6:4;

Dalma Galfi (Mad) - Bernarda Pera (ZDA/7) 6:2, 7:6 (5);

Camila Giorgi (Ita) - Jaqueline Cristian (Rom) 6:1, 6:2;

Varvara Gračeva (Rus) - Ana Blinkova (Rus) 7:5, 7:5;

Maria Sakari (Grč/1) - Nuria Parrizas Diaz (Špa) 6:1, 7:6 (6);

Donna Vekić (Hrv/5) - Tamara Korpatsch (Nem) 7:6 (4), 6:1.