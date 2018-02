Venus Williams dočakala tisočega

Pokal Fed, četrtfinale

Ameriške teniške igralke, ki branijo naslov prvakinj v pokalu Fed, so pozno sinoči prišle do vodstva z 2:0 proti Nizozemski. Sedemintridesetletna Venus Williams je v svojem 1000. dvoboju premagala Arantxo Rus s 6:1 in 6:4, Coco Vandeweghe pa je s 4:6, 7:6 (6) in 6:3 ugnala Richel Hogenkamp.