V živo: V Rimu že norijo, Nadal po visokem vodstvu povsem odpovedal

Italijanski navijači trenutno stiskajo pesti za domačega ljubljenca Fabia Fogninija, ki igra proti kralju peska, Rafaelu Nadalu. Nadal je v prvem nizu vodik že s 4:1, nato pa povsem odpovedal in prvi niz izgubil s 6:4. To je zanju že 13. medsebojni dvoboj, kar deset od jih je dobil Španec, ki je tudi glavni favorit za turnirsko zmago.

Fabio Fognini won 4 games in a row and will serve for the first set 👀 pic.twitter.com/FLRtXUj3cM