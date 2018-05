Čehinja je izgubila živce in po dvoboju začela mahati z loparjem

Za nenavaden izpad je na teniškem turnirju v Rimu v sredo poskrbela nekdanja prva igralka sveta Karolina Pliškova. Čehinja je po sporni sodniški odločitvi zelo padla v igri, izgubila dvoboj drugega kroga proti Grkinji Marii Sakkari, na koncu pa razbila svoj lopar na stolu sodnice Marte Mrozinske.

Pliškova je v tretjem nizu pri izidu 6:3, 3:6 in 5:5 (30:30) servirala, stranska sodnica pa je klicala avt. Peta igralka z lestvice WTA Pliškova je protestirala pri glavni sodnici Mrozinski, ki pa na peščenem igrišču ni našla odtisa žogice, zato je sprejela odločitev stranske sodnice in šesti nosilki turnirja dosodila avt.

Clearly, former world No. 1 Karolina Pliskova wasn't happy with the chair umpire in her @ItalianOpen match against Greece's Maria Sakkari. pic.twitter.com/fnVCu7cr6Z — espnW (@espnW) May 17, 2018

Čeprav so počasni posnetki razkrili, da ima Pliškova prav in da je žogica bila v igrišču, pa je sporna sodniška odločitev tako razjezila češko igralko, da je povsem padla v igri in dvoboj po dveh urah in 21 minutah izgubila s 6:3, 3:6 in 5:7.

Zagotovo jo čaka kazen

Po koncu je sicer športno čestitala nasprotnici, nato pa ni segla v roke sodnici na visokem stolu, kot je to v navadi, pač pa je z nekaj močnimi udarci razbila svoj lopar na stopnicah sodniškega stola in razočarana odkorakala z igrišča.

Pliskova raises her hand to shake the umpire's hand, thinks better of it, and instead smashes open the umpire's chair with four blows of her racquet.



Someone's getting fined af. pic.twitter.com/QNCuusg3TX — Hannah Wilks (@newballsplease) May 16, 2018

Sestra dvojčica Pliškove Kristyna, ki je prav tako profesionalna igralka, se je po dvoboju takoj zavzela za sestro preko Twitterja: "Najslabše sojenje vseh časov, upam da Marta Mrozinska ne bo sodila mojih tekem in da jo za vedno umestijo na črni seznam". A takoj so se na njen tvit odzvali številni ljubitelji tenisa in opozorili, da je takšno ravnanje za športnika navkljub sodniški odločitvi enostavno nesprejemljivo. Bržkone bo Pliškovo doletela tudi denarna kazen združenja WTA, čeprav številni pozivajo tudi k suspenzu.

Sakkarijeva je prvič v karieri premagala igralko iz prve peterice sveta in se bo za vstop v četrtfinale merila z Nemko Angelique Kerber.