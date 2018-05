Bedene stopil prek Južnoafričana, ki je predal dvoboj, italijanski navijači ponoreli #video

Na turnirju serije masters v Rimu je slovenski teniški igralec Aljaž Bedene prišel v osmino finala. Dvoboj s Kevinom Andersonom se je končal predčasno. Po prvem nizu, ki ga je dobil Bedene, je Južnoafričan predal dvoboj. V tretjem krogu ga čaka stari znanec Pablo Carreno Busta. Rafael Nadal je odpihnil Damirja Džumhurja. Za veliko veselje italijanskih navijačev je poskrbel Fabio Fognini.

Aljaž Bedene se je skozi prvi krog v Rimu prebil, potem ko je prvič v karieri po dveh nizih premagala Gillesa Mullerja iz Luksemburga. V drugem krogu je iskal pot do prve zmage tudi proti Južnoafričanu Kevinu Andersonu. Do zdaj je bil slednji dvakrat uspešnejši. Tokrat pa je Bedene dobil prvi niz s 6:4, nato pa je tekmec zaradi bolečin v stegenski mišici predal dvoboj.

Slovenski teniški igralec se je tako uvrstil med 16 najboljših na turnirju v Rimu. V osmini finala mu bo nasproti stal stari znanec. Pomeril se bo s Špancem Pablom Carreno Busto. Štirikrat sta se tekmeca že pomerila med seboj, tri dvoboje pa je dobil Bedene. Nazadnje je premagal Španca letos v Braziliji, ko je bilo 2:1 v nizih.

Zanimivo je, da so se prav vsi dvoboji končali v odločilnem nizu. Bedene je bil leta 2016 na odprtem prvenstvu Francije boljši s 3:2, leta 2011 v Italiji z 2:1, v Maroku pa je izgubil z 1:2.

Ljubljenec domačega občinstva Fabio Fognini je po treh nizih izločil enega izmed favoritov za zmago na turnirju v Rimu Dominica Thiema, šestega nosilca turnirja. Dvoboj se je končal po treh nizih (6:4, 1:6, 6:3) in je trajal dve uri in sedem minut.

The fabulous Fognini!



🙌💪@fabiofogna notches an epic 6-4 1-6 6-3 upset over Dominic Thiem to reach the round of 16 at #ibi18. pic.twitter.com/0X4XaSLERk — Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2018

Rafa pustil Džumhurju vsega eno igro

V Rimu so navijači z nestrpnostjo pričakovali prihod Rafaela Nadala, ki je v uvodnem dvoboju stresel jezo nad bosanskim predstavnikom Damirjem Džumhurjem, potem ko mu ni uspelo osvojiti mastersa v Madridu. Novak Đoković se je skozi prvi krog prebil brez težav, ko je pod hladno prho poslal Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova. V sredo je v dveh nizih preskočil tudi Gruzijca Nikoloza Basilašvilija. Ta se je na glavni turnir prebil skozi kvalifikacije.

Marija Šarapova Foto: Reuters

Marija Šarapova bo igrala proti Slovakinji

Pestro bo tudi med dekleti. Marija Šarapova bo igrala proti Dominiki Cibulkovi. Igralki sta do zdaj odigrali šest medsebojnih dvobojev, obe pa sta dosegli po tri zmage. Nazadnje sta se pomerili leta 2014 na OP Avstralije. Svoje delo je že končala prva nosilka Simona Halep. Romunka je Japonki Naomi Osaka oddala le eno igro.

Klepačeva že končala v Rimu

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač in njena partnerica v igri ženskih dvojic Španka Maria Jose Martinez Sanchez sta že končali nastope na turnirju v Rimu. V prvem krogu sta sedmi nosilki izločili Španki Anabel Medina Garrigues in Arantxa Parra-Santonja s 7:6 (4) in 6:4. Medina Garriques in Parra-Santonja bosta v naslednjem krogu igrali proti Slovenki Katarini Srebotnik in Američanki Vanii King.

