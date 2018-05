V živo: Aljaž Bedene namučil 11. igralca sveta

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je v osmini finala turnirja ATP masters v Rimu po treh nizih izgubil proti Pablu Carrenu-Busti. Španec je zmagal s 6:4, 6:7 (3) in 6:2. Na sporedu je še vrsta zanimivih dvobojev.

To je bil peti medsebojni dvoboj 11. in 65. igralca sveta, pred tem je kar tri dobil Slovenec, nazadnje letos na turnirju v Riu, kjer sta se prav tako kot v Rimu merila na peščenem igrišču.

Prvi niz je bil izenačen, Španec je Aljažu Bedenetu vzel dve igri na njegov servis, Bedene le eno. V drugem nizu je Busta povedel s 5:0, toda Slovenec se ni dal. Vrnil mu je z isto mero in izenačil na 5:5, v deseti igri je ubranil dve zaključni žogi. Toda v 11. igri je Busto le zaustavil tekmečev nalet, povedel s 6:5, a s tem ni preprečil "tie breaka".

V njem je bilo izenačeno do izida 3:2, nato pa je 11. igralec sveta storil tri zaporedne napake, 28-letni Ljubljančan pa je z mojstrsko skrajšan žogico izkoristil svojo prvo priložnost za izenačenje 1:1.

S tem naj bi si priboril psihološko prednost, toda Buste izgubljen niz ni potrl. Že v prvi igri tretjega niza je Bedenetu, ki je sicer dosegel 15 asov in naredil le eno dvojno napako - tekmec le dva asa in dve dvojni napaki, vendar je imel boljši odstotek prvega servisa, vzel začetni udarec, nato to ponovil še enkrat in dvoboj zanesljivo pripeljal do konca.

Fabio Fognini bo imel znova veliko podporo domačih navijačev. Foto: Reuters

Zaradi Fogninija bodo spet noreli italijanski navijači

Na teniških igriščih bo zagotovo najglasneje, ko bo igral ljubljenec italijanskega občinstva Fabio Fognini. Ta je v sredo na napetem dvoboju izločil Dominica Thiema, v osmini finala pa ga čaka Nemec Peter Gojowczyk , 53. igralec sveta.

Igrala bosta tudi prvi nosilec Rafael Nadal in Novak Đoković. Prvi od njiju bo na igrišče stopil Španec, ki se bo tokrat udaril z mladim Kanadčanom Denisom Shapovalovom. Zanimiva je njuna medsebojna statistika. Lani je bil v Montrealu boljši 19-letni Shapovalov. Novak Đoković bo igral proti Albertu Ramosu Vinolasu, ki ga je do zdaj premagal na vseh petih medsebojnih dvobojih.

Kako daleč lahko pride Šarapova? Marijo Šarapovo v osmini finala čaka Avstralka Daria Gavrilova. Foto: Guliver/Getty Images

Za četrtfinalne vstopnice se bodo borila tudi dekleta. Na turnirju še vedno vztraja prva nosilka Simona Halep, ki bo tokrat igrala proti Madison Keys. Kot kaže, svojo formo dviguje Marija Šarapova, ki se je v osmino finala prebila po dveh težkih dvobojih. V osmini finala bo njena nasprotnica Avstralka Daria Gavrilova, ki je v drugem krogu izločila tretjo nosilko turnirja Garbine Muguruza Blanco.

