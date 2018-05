Šarapovi so rekli, da ga ne bo povabila na zmenek

Marija Šarapova se je na turnirju v Rimu prebila v drugi krog. Poleg tega še vedno odmeva njen kratek trening z Rafaelom Nadalom. O njem je na novinarski konferenci Rusinja z veseljem spregovorila.

Marija Šarapova je v prvem krogu turnirja v Rimu premagala 16. nosilko Ashleigh Barty z izidom 7:5, 3:6, 6:2. To je bila za rusko lepotico že 34. zmaga v Rimu. Dvoboj proti Avstralki je trajal kar dve uri in pol, glavni razlog pa je bil dež.

"Počutila sem se, kot da bi igrala tri različne dvoboje, toliko vsega se je dogajalo na igrišču." Foto: Guliver/Getty Images

"Počutila sem se, kot da bi igrala tri različne dvoboje, toliko vsega se je dogajalo na igrišču. Veliko je bilo sonca in sence, bilo je tudi nekaj vetra … Veliko se je dogajalo," je uvodoma povedala 31-letna teniška igralka.

"Mislim, da je zelo dobro, da sem zmagala. Pomembno je, da sem izkoristila žogice za odvzem servisa in da sem ubranila tiste žogice, pri katerih bi lahko izgubila igro na svoj servis. Lahko rečem, da je bilo v tem dvoboju veliko pozitivnega," je povedala Marija, ki se je za tem razgovorila o kratkem treningu z Rafaelom Nadalom.

"Verjetno je mislil, da sem malo čudna" "Rekli so mi, da bi morala poskusiti, saj ga ne bom prosila, da gre z mano na zmenek. In tako sem poskusila." Foto: Twitter

Nekdanja prva igralka sveta in Rafael Nadal sta si na treningu izmenjala nekaj žogic. Šarapova je na medmrežju nato objavila posnetek, ko je dobila točko proti Špancu. In kako sta se sploh dogovorila za skupni trening?

"Videla sem, da je ravno treniral pred mano na istem igrišču. Svoji ekipi sem rekla, ali ne bi bilo čudovito, da bi prišla do njega in mu rekla 'Bi z menoj udaril nekaj žogic?' Vprašali so me, kaj narobe s tem. Mislila sem si, da je potrebno veliko več, da se lahko dogovoriš z Rafo."

"Rekli so mi, da bi morala poskusiti, saj ga ne bom prosila, da gre z mano na zmenek. In tako sem poskusila. Verjetno je mislil, da sem malo čudna. Pravzaprav verjetno še vedno mislil, da sem čudna," je razkrila Šarapova, ki se bo v drugem krogu udarila z Dominiko Cibulkovo.

Two minutes on court with the GOAT 🐐 @RafaelNadal #BucketList Was so nervous 😱😬 pic.twitter.com/mfUO2Xx79l — Maria Sharapova (@MariaSharapova) May 14, 2018

Letos je nekoliko bolj sproščena

Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam ima na Rim lepe spomine, potem ko je v letih 2011, 2012 in 2015 slavila. Lani so ji organizatorji namenili posebno povabilo, vendar je morala zaradi poškodbe v drugem krogu dvoboj predati.

Marija Šarapova je letos bolj sproščena. Foto: Guliver/Getty Images

"Ta turnir je zame nekaj posebnega. Poleg tega je to ponavadi moj zadnji turnir pred OP Francije, kar pomeni, da je zame zelo pomemben. Tukaj sem preživljala tudi težke trenutke. Lani je bilo zelo težko iti na dvoboj. Letos sem nekoliko bolj razbremenjena. Mislim, da ne razmišljam več toliko o določenih stvareh. Samo igram tenis in nimam drugih skrbi, kar je zelo dobro," je še povedala ena najbolj prepoznavnih športnic na svetu.