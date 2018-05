Marija Šarapova: To je to, jaz sem končala #video

Marija Šarapova in Rafael Nadal sta na socialnih omrežjih delila posnetek, ki je navdušil mnogo ljubiteljev tenisa na svetu. Rusinja in Španec sta trenutno oba v Rimu, kjer se pripravljata na svoj uvodni dvoboj.

Šarapova je na Twitterju delila 40-sekundni video, v katerem igra z Rafaelom Nadalom, 16-kratnim zmagovalcem turnirjev za grand slam. Na koncu je Marija točko tudi dobila, potem ko je Majorčan žogico poslal z igrišča. Visokorasla blondinka je po nekaj izmenjavah udarila močen bekhend na osnovno črto, Nadal se je na vse kriplje trudil, da bi vrnil žogico, a mu ni uspelo. Sibirska tigrica je za tem v znak zmage dvignila roke in v šali vzkliknila: "To je to, jaz sem končala."

Two minutes on court with the GOAT 🐐 @RafaelNadal #BucketList Was so nervous 😱😬 pic.twitter.com/mfUO2Xx79l — Maria Sharapova (@MariaSharapova) May 14, 2018

Trenutno ji ne gre vse po načrtih

Šarapova po dopinški aferi še vedno išče pravo formo, v kakršni je bila pred tem. Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam je na dopinškem testu padla zaradi zdravila meldonij, ki ga je jemala dolga leta. Sprva je dobila kazen dveh let prepovedi igranja, vendar so ji po pritožbi kazen zmanjšali na 15 mesecev.

Na turnejo se je vrnila lani aprila in celo zmagala na turnirju na Kitajskem. V letošnji sezoni ji ne gre vse po načrtih, poleg tega pa je imela nekaj težav s poškodbami. Pred turnirjem v Madridu je trikrat zapored izpadla v prvem krogu. V glavnem mestu Španije se je prebila do četrtfinala. V torek se bo trenutno 40. igralka na svetu v prvem krogu pomerila z Avstralko Barty Ashleigh, 18. igralko sveta.

Rafael Nadal bo prvič na igrišče stopil v sredo. Foto: Guliver/Getty Images

Rafael Nadal je v večnem mestu glavni favorit za zmago. V Madridu se mu ni izšlo najbolje. V četrtfinalu ga je z igrišča odpihnil Avstrijec Dominic Thiem. Španec je letos že dobil dva turnirja na pesku, prav tako pa bo zmago napadal v Rimu in na OP Francije. Rafa, ki je v uvodnem krogu prost, se bo v drugem krogu udaril z boljšim iz dvoboja med Bosancem Damirjem Džumhurjem in Špancem Fernandom Verdascom.