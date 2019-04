V živo: Đoković bo imel vse prej kot lahko delo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na turnirju serije masters v Monte Carlu so v petek na sporedu četrtfinalni dvoboji. Znova bosta na delu tudi Novak Đoković in Rafael Nadal, prvi in drugi nosilec turnirja.

Kot prva sta na igrišče stopila Dušan Lajović in Italijan Lorenzo Sonego, ki se je na turnir prebil skozi kvalifikacije.

Đokovića čaka 23-letni Rus

Novak Đoković bo igral okrog 12.30. Njegov nasprotnik pa bo mladi Daniil Medvedev. Za igralca bo to četrti medsebojni dvoboj, vse tri pred tem pa je dobil Srb. Današnji dvoboj bo njun prvi na pesku. Mladega Rusa ne gre podcenjevati, saj je v četrtek izločil Stefanosa Cicipasa, šestega nosilca turnirja. Prvi igralec sveta, turnirja ni najbolje začel, a v drugem dvoboju, ko je igral proti Taylorju Harryju Fritzu, je bil veliko bolj suveren. Oddal je le tri igre.

Foto: Gulliver/Getty Images

Rafa ne bi smel imeti težav

Rafael Nada, ki je prvi favoriti in v Monte Carlu lovi že 12. zmago, bo tokrat igral proti Gudiu Pellu. V medsebojnih dvobojih vodi Nadal z 2:0 in je tudi tokrat favorit v dvoboju. Rafa je bil v predhodnih dveh dvobojih dominanten, saj je do zdaj oddal le sedem iger.

Nepredvidljivi Italijan navdušuje

Kot zadnja bosta na osrednje igrišče stopila Borna Ćorić in nepredvidljivi Fabio Fognini iz Italije. Igralca sta do zdaj igrala le enkrat. In sicer je bil pred petimi leti v Umagu boljši Fognini. Ta je v osmini finala presenetil Aleksandra Zvereva, tretjega nosilca turnirja.