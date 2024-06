V zadnjem dvoboju je potrebovala le 41 minut

V ženskem delu teniškega OP Francije sta na sporedu dva četrtfinalna dvoboja. Od favoritinj bosta igrali Iga Swiatek in Coco Gauff.

Iga Swiatek je v osmini finala "uničila" svojo nasprotnico, potem ko ji je kar dvakrat zavezala kravato in za zmago potrebovala vsega 41 minut.

V četrtfinalu bo njena nasprotnica Čehinja Marketa Vondrousova, ki je do četrtfinala oddala le en niz. Šesta igralka sveta in Poljakinja sta do zdaj igrali štiri medsebojne dvoboje, prav vse štiri pa je dobila Iga Swiatek.

Drugi dvoboj bosta igrali Američanka Coco Gauff in Tunizijka Ons Jabeur. V tem dvoboju si lahko obetamo bolj izenačen dvoboj.

Četrtfinale: Coco Gauff (3) – Ons Jabeur (8)

Iga Swiatek (1) – Marketa Vondrousova (5)

Preberite še: