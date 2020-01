V vzorcu prvega igralca sveta med dvojicami našli prepovedane substance

Kolumbijec je najprej dejal, da je razlog za odpoved nastopa osebne narave, pozneje pa je sporočil pravi razlog.

"Trenutno sem v Los Angelesu in ne bom mogel igrati na OP Avstralije. Na turnirju, na katerega sem se pripravljal od decembra. Nekaj ur nazaj me je Mednarodna teniška zveza (ITF) obvestila, da so v mojem vzorcu našli sledi boldenona," je priznal skoraj 33-letni igralec.

Farah pravi, da so sledi prepovedane substance našli v vzorcu, ki so mu ga vzeli 17. januarja v kolumbijskem Caliju. Dodal je, da so ga lani testirali vsaj 15-krat in da so bili vzorci vedno negativni ter da je boldenon najverjetneje zaužil preko govedine, zato ostaja miren, saj nikoli ni ničesar skrival.

Novembra 2018 je sicer predsednik Kolumbijskega olimpijskega komiteja Baltazar Medina opozoril kolumbijske športnike, da govedina vsebuje ta steroid in da se bo pozitiven dopinški preizkus končal s štiriletno prepovedjo nastopanja.

Farah je lani skupaj s Cabalom osvojila dva turnirja velike četverice (Wimbledon in OP ZDA).

Preberite še: