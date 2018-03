V Miamiju izpadel drugi nosilec, Američanka prva polfinalistka

Na teniškem turnirju v Miamiju je pohod v osmini finala končal drugi nosilec, Hrvat Marin Čilić. Z 2:0 v nizih ga je izločil domačin John Isner. Američani so pozdravili tudi prvo polfinalistko. To je Sloane Stephens, ki je v četrtfinalu s 6:1 in 6:2 odpihnila Nemko Kerberjevo.