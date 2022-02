V Dallasu slavil Američan Reilly Opelka

Za 24-letnega Opelko (23. na lestvici ATP) je to tretji naslov ATP v karieri. Vse tri je osvojil v ZDA; 2019 v New Yorku in 2020 v Delray Beachu. Tri leta mlajši Brooksby je drugič v karieri igral v finalu ATP in bo moral še počakati na svoj prvenec.

Norvežan Ruud v Buenos Airesu premagal najboljšega Argentinca

Finale teniškega turnirja ATP v Buenos Airesu z nagradnim skladom 602.250 evrov se ni končal po željah domačih gledalcev. Diega Schwartzmana, 14. igralca z lestvice ATP, je premagal Norvežan Casper Ruud s 5:7, 6:2, 6:3.

Triindvajsetletni Ruud, osmi igralec sveta pred tem turnirjem, je prišel do sedmega naslova v karieri, drugega v argentinski prestolnici po 2020 (ostalih pet je osvojil v 2021), Schwartzman pa ostaja pri štirih turnirskih zmagah.

Dallas, ATP (792.980 dolarjev):

- finale:

Reilly Opelka (ZDA/2) - Jenson Brooksby (ZDA/4) 7:6 (5), 7:6 (3).



Buenos Aires, ATP (602.250 evrov):

- finale:

Casper Ruud (Nor/1) - Diego Schwartzman (Arg/2) 5:7, 7:2, 6:3.