Ana Ivanović je leta 2008 zmagala na OP Francije. Tistega leta pa je postala tudi prva igralka sveta. Foto: Guliverimage/Getty Images

Ana Ivanović je bila v športnih časih ena najbolj priljubljenih teniških igralk. S svojimi uspehi in na koncu tudi s svojo simpatičnostjo je imela na svoji strani ogromno navijačev. V teniški karieri je osvojila 15 turnirskih zmag, v svojo vitrino pa je postavila tudi lovoriko iz OP Francije. Leta 2016 se je odločila, da lopar postavi v kot in se posveti družinskemu življenju. Danes je poročena z nekdanjim nogometašem Bastianom Schweinsteigerjem, s katerim imata dva otroka. Ivanovićeva je pred dnevi gostovala v podkastu "Go girl go!"

Verjame, da bi bila zelo dobra agentka

"Odšla sem, ko sem občutila, da je čas. Že od začetka sem vedela, da ne bom igrala do štiridesetega leta in da v življenju obstaja še kaj drugega kot šport. Vedno me je zanimala psihologija. Verjamem, da bi bila odlična agentka Cie (smeh op. p.). Med treningi sem velikokrat brala knjige o psihologiji. Še vedno jih imam rada. Zanima me, kako deluje človeški um."

Strast do tenisa jo je vodila od prvega dneva. Foto: Guliverimage

V otroških letih se nikoli ni igrala s punčkami in tudi ni obžalovala, ko je vse ure preživela na teniškem igrišču. Bila je igralka, ki je vedno težko priznala poraz. "Nikoli nisem želela izgubljati. Tudi takrat, ko sem igrala monopoli. Babica mi je pustila, da sem zmagovala. Strast do tenisa me je vodila od prvega dneva. Mislim, da mora človek početi tisto, kar ima rad. Na mojo srečo sem imela veliko podporo družine. Ena od prvih lekcij je bila, da sem se nehala obremenjevati, kaj si drugi mislijo. Sploh tisti, ki ne poznajo moje zgodbe in ne vedo, kaj stoji za njo."

Trenirala je tudi v praznem bazenu

Njena pot do teniškega vrha je bila še posebej težka in spominja tudi na zgodbo Novaka Đokovića. Grenki so spomini, ko je zveza NATO leta 1999 začela raketne napade na takratno Jugoslavijo. Ana je bila takrat stara 12 let in se zelo dobro spominja tistih časov.

"Zavedala sem se, kaj se dogaja. Prvi teden smo bili vsi doma in nismo vedeli, kaj lahko pričakujemo. Pozneje smo se navadili. Trenirali smo v praznem bazenu, ki je bil preurejen v teniško igrišče," se spominja Ivanovićeva, ki je razkrila, kdaj je bila še posebej prestrašena.

"Po jutranjem treningu so starši mene in brata peljali k babici in dedku. Ko smo prispeli, smo slišali eksplozijo … Ugotovili smo, da je bila zadeta zgradba, mimo katere smo se nekaj minut nazaj peljali. Takrat sem bila zelo prestrašena."

Bastian Schweinsteiger in Ana Ivanović. Foto: Getty Images

Šele pozneje je spoznala nekatere stvari

Kot športnica je vedno strmela k vrhunskim rezultatom, kar ji je na koncu tudi uspelo. Ana je bila nekaj časa tudi prva igralka sveta. Danes na življenje gleda malo drugače, saj je veliko bolj sproščena. "Na svojo nesrečo ali srečo, vedno sem bila perfekcionistka. Vse sem morala narediti najboljše. Če ne bi bilo tako, bi bila žalostna in razočarana. Šele pozneje sem spoznala, da ni potrebe po tem. Bila sem preveč samokritična, morala bi se bolj sprostiti in uživati v samem procesu," je še povedala danes 33-letna Srbkinja.