Kaj je Ana Ivanovič razkrila o Nadalu in Federerju?

Ana Ivanović, nekdanja vrhunska teniška igralka, je pred kratkim razkrila, kako je ona videla Rafaela Nadala in Rogerja Federerja. Po njenem mnenju se Španec in Švicar med seboj precej razlikujeta.

Ana Ivanović, ena najbolj priljubljenih teniških igralk svojega časa, je priznala, da sta tako Rafa kot Federer zelo prijetni osebi. Sama meni, da je ne glede na to, kaj ti uspe doseči v športu, zelo pomembno, kakšna oseba si. Od tega je odvisno tudi, kako nadaljuješ življenje po športni karieri. Zmagovalka OP Francije iz leta 2008 je povedala, da sta si Španec in Švicar povsem različna.

Foto: Guliverimage

Eden od njiju je zelo sramežljiv

"Nadal je precej zaprt vase in sramežljiv. Ne govori veliko, medtem ko je Roger dostojanstven in se drži bolj zase. Zelo cenim to, kar sta dosegla skupaj z Novakom (Đokovićem, op. p.). To so dejansko rekordi za v knjige. Kadar igrajo dvoboje, jih z navdušenjem gledam," je povedala danes 33-letna Ana Ivanović, ki je profesionalno športno pot končala leta 2016.

Foto: Guliverimage

Od takrat se ne pojavlja prav veliko v javnosti. Danes se posveča predvsem svojima dvema otrokoma, ki ju zelo skriva pred javnostjo. Vseeno je srbska lepotica, ki je poročena z nekdanjim nogometašem Bastianom Schweinsteigerjem, med drugim za Spotlight razkrila nekaj pravil pri vzgoji svojih otrok.

Zelo dosledna je pri tem, da otroci nimajo tablic, telefonov in ne gledajo televizorja. "Pri nas doma se nič ne gleda. Zelo ju spodbujam, da bereta in nekaj delata. Ni vedno lahko organizirati dneva. Še posebej takrat, ko nimaš možnosti iti iz hiše, ampak poskušam biti čim bolj kreativna," je povedala nekdanja prva igralka sveta.

"Otroci potrebujejo ljubezen. Otroci so naša prihodnost. Oni ne potrebujejo veliko igrač in materialnih stvari. Pomembneje je, da imajo pozornost in ljubezen. In te stvari jim lahko na pravi način dajo le starši," je še povedala Ana Ivanović.

Športno pot je končala leta 2016. Foto: Guliverimage/Getty Images

Poslovila se je pred štirimi leti

Ana je športno kariero končala leta 2016, v svojo vitrino pa je postavila 15 lovorik s turnirjev serije WTA. Razlog, da je pri 29 letih končala športno pot, so bile poškodbe, zaradi katerih ni mogla več igrati na najvišji ravni.