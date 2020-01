Težave v Avstraliji, Kaja Juvan bo morala še nekoliko počakati

Tudi drugi dan kvalifikacij se organizatorji v Melbournu spopadajo s težavami, ki so posledica višje sile. Predviden začetek drugega dne so zaradi požarov ter posledično gostega dima in onesnaženega zraka prestavili na popoldanski čas. Zatem so po nekaj odigranih dvobojih v obeh posamičnih konkurencah organizatorje zmotile še nevihte.

Slednje so zajele predvsem vzhodni del Avstralije, s seboj pa prinašajo tudi dobre obete, saj bi se lahko zmanjšala vsebnost nevarnih prašnih delcev v ozračju. Ni pa jasno, kako bodo vplivale na razvoj obsežnih gozdnih požarov, ki so zajeli velik del dežele tam spodaj.

Organizatorji so se zaradi dogajanja znašli v novih težavah glede urnika izvedbe kvalifikacij. Za danes jim ni preostalo drugega, kot da preostali spored drugega dne prestavijo na četrtek.

Svoj dvoboj prvega kroga bi danes morala odigrati tudi Kaja Juvan. Devetnajstletna Ljubljančanka se bo po novem tako z Gruzijko Jekaterine Gorgodze pomerila v četrtek zgodaj zjutraj. Doslej se še nista pomerili med seboj.

Foto: Guliver/Getty Images

Klepačeva po predaji tekmic v polfinalu Adelaida

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v konkurenci dvojic napredovala v polfinale turnirja WTA v Adelaidu. S češko soigralko Lucie Hradecka jima je to uspelo po predaji njunih tekmic, drugih nosilk Čehinje Kvete Peschke in Nizozemke Demi Schuurs.

Triintridesetletna Koprčanka ter njena češka soigralka se bosta v polfinalu turnirja WTA z nagradnim skladom 532.695 ameriških dolarjev pomerili s tretjima nosilkama turnirja, kanadsko-hrvaško navezo Gabriela Dabrowski/Darija Jurak, piše STA.