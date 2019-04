Polona Hercog brez težav v polfinale, Zidanškova nemočna #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Polona Hercog navdušuje s teniško igro na turnirju v Luganu, kjer se je že uvrstila v polfinale. Njena nasprotnica je bil Rusinja Veronika Kudermetova, ki jo je premagala po dveh nizih (6:4, 6:1). Na delu je bila še Tamara Zidanšek, ki je na turnirju v Bogoti v četrtfinalu po uri in 19 minutah igre morala priznati premoč Španki Lari Arrubarrena-Vecini, ki je bila boljša z 2:0 v nizih.

Polona Hercog je na začetku tedna na turnirju v Luganu presenetila, ko je izločila drugo nosilko turnirja, Carlo Suarez Navarro. Mariborčanka je tokrat v četrtfinalu igrala proti 83. igralki sveta Veroniki Kudermetovi in jo premagala brez večjih težav. Naša igralka je za zmago potrebovala eno uro in 28 minut. Njena nasprotnica v polfinalu bo Fiona Ferro.

Izjava:

Drugi niz je bil veliko boljši

Vsekakor mi je ta dvoboj proti Simoni Halep (pred dvema tednoma v Miamiju) dal eno odskočno desko za naprej. Videla sem, da lahko igram z najboljšimi, da imam tudi velike možnosti premagati take igralke. Definitivno mi je ta dvoboj dal veliko samozavesti."

Prvi niz je bil do šeste igre izenačen. Obe igralki sta dobili igro na svoj servis. V sedmi igri je prva igro na svoj servis izgubila Hercogova, a je že v naslednji igri udarila nazaj in izenačila na 4:4. Odločilna je bila nato deseta igra. Polona je izkoristila že prvo žogico za niz in zasluženo slavila z 1:0.

Drugi niz je 28-letna Mariborčanka začela veliko bolje saj je povedla s 3:0. Te prednosti Polona do konca niza ni zapravila in se zasluženo uvrstila v polfinale.

Tamara Zidanšek se je poslovila od turnirja v Bogoti. Foto: Gulliver/Getty Images

Tamara Zidanšek ima odprto pot do velikega uspeha

Tamara Zidanšek, zdaj naša najboljša teniška igralka, je tokrat lopar prekrižala z Laro Arrubarrena-Vecino. Konjičanka, ki je bila peta nosilka turnirja je izgubila s 4:6 in 2:6. Za Slovenko in Španko je bil to prvi medsebojni dvoboj.

Izkušena 27-letna Španka je šele v končnici dobila prvi niz, v drugem pa hitro povedla s 4:0. A šest let mlajša Zidanškova se ni predala. Najvišje uvrščena Slovenka na svetovni jakostni lestvici je osvojila naslednji dve igri in imela v osmi igri drugega niza dve žogici za odvzem servisa in znižanje na 5:3. Po izrednem boju je Španka odločilno igro dobila šele po šesti zaključni žogici.

