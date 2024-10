Sinnner in Đoković gladko, šok za Zvereva

Lani je bil prav Shelton, 16. igralec na svetovni lestvici, tisti, ki je v osmini finala zmagal in zaustavil Sinnerja, danes pa italijanski zvezdnik ni dopustil dvoma o tem, kdo je boljši. "Bilo je zelo težko, nimaš toliko nadzora, ko igraš proti njemu. Sam sem poskušal le ostati psihično močan," je po zmagi na igrišču dejal Sinner. Sinner se bo v četrtfinalu pomeril z Rusom Danilom Medvedjevom, ki je izločil Grka Stefanosa Cicipasa s 7:6 (3), 6:3.

Novak Đoković se na Kitajskem počuti zelo dobro. Foto: Reuters

Zato Đoković še vedno vztraja

Novak Đoković v osmini finala ni imel nobenih večjih težav za napredovanje. Njegov nasprotnik se mu je upiral le uvodnih 15 minut, nato pa je tekma potekala po željah srbskega zvezdnika. Dvoboj se je končal z izidom 6:3 in 6:2, igralca pa sta na igrišču preživela le dobro uro.

"To je bilo blizu desetke. Že dolgo nisem igral tako dobro. Uživam na igrišču in ko je tako, potem je užitek udarjat žogico. Takšne tekme in kar čutim na igrišču, so glavni razlog, zakaj še vedno igram tenis in da lahko še vedno igram na najvišji ravni," je po dvoboju povedal eden najboljših igralcev vseh časov, ki ima na Kitajskem veliko število navijačev.

Goffin presenetil Zvereva

Belgijski teniški igralec David Goffin je poskrbel za največje presenečenje osmine finala turnirja v Šanghaju. Izločil je drugega nosilca Nemca Aexandra Zvereva, ugnal ga je v dveh nizih, s 6:4 in 7:5. Belgijec je v drugem nizu že vodil s 4:2, a Zverev se ni predal, videti je bilo, da mu bo uspelo celo priti v tretji niz. Dobil je namreč tri zaporedne igre, v četrti, na servis tekmeca, pa je imel celo zaključno žogo. Ni je izkoristil, nato pa še izgubil svoj servis, sodeč po dogajanju v 12. igri pa se tudi predal.

* ATP 1000, Šanghaj (8.193.151 evrov):

- osmina finala:

Jannik Sinner (Ita1) - Ben Shelton (ZDA/14) 6:4, 7:6 (1);

Danil Medvedjev (Rus/5) - Stefanos Cicipas (Grl/10) 7:6 (3), 6:3;

Carlos Alcaraz (Špa/3) - Gael Monfils (Fra) 6:4, 7:5;

Tomaš Machač (Leš/30) - Tommy Paul (ZDA/11) 3:6, 6:4, 6:3;

Jakub Menšik (Češ) - Grigor Dimitrov (Bol/9) 6:3, 3:6, 6:4;

Novak Đoković (Srb, 4) - Roman Safiullin (Rus) 6:3, 6:2

Taylor Fritz (ZDA/7) - Holger Rune (Dan/12) 6:1, 6:2;

David Goffin (Bel) - Alexander Zverev (Nem/2) 6:4, 7:5. * WTA 1000, Wuhan (2.934.950 evrov):

- 2. krog:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Katerina Siniakova (Češ) 6:4, 6:4;

Julija Putinceva (Kaz) - Donna Vekić (Hrv/15) 6:4, 3:6, 6:4;

Magdalena Frech (Pol) - Emma Navarro (ZDA/6) 6:4, 3:6, 6:3;

Coco Gauff (ZDA/4) - Viktorija Tomova (Bol) 6:1, 6:2;

Marta Kostjuk (Ukr/13) - Amanda Anisimova (ZDA) b.b.;

Magda Linette (Pol) - Lesia Curenko (Ukr) 5:2, b.b.;

Darja Kasatkina (Rus/8) - Bernarda Pera (ZDA) 6:4, 1:6, 6:1;

Leylah Fernandez (Kan) - Kamila Rahimova (Rus) 6:2, 5:7, 7:6 (4);

Hailey Baptiste (ZDA) - Barbora Krejčikova (Češ/7) 6:3, 7:5;

Jekaterina Aleksandrova (Rus) - Ana Kalinskaja (Rus/10) 6:4, 6:7 (2), 6:1.

Maia Beatriz Haddad (Bra) -Veronika Kudermetova (Rus) 6:1, 6:4.

Wang Xinyu (Kit) - Lucia Bronzetti (Ita) 4:6, 6:2, 6:4.

