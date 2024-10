Pred dnevi smo v Šanghaju videli, kako je več kot deset varnostnikov varovalo Novaka Đokovića, potem ko se je ta odpravljal na trening. Veliko manj varnostnikov je bilo pri Grigorju Dimitrovu, ko je zapuščal teniški stadion. Gneča pred izhodom je bila velika, kitajski ljubitelji tenisa pa so očitno kar precej "agresivni". Do te mere, da se je Bolgar skoraj znašel na tleh.

Looks like someone tripped up Dimitrov after the match, Grigor was very unhappy about it. Not the best security… pic.twitter.com/ijF3zvL2FV