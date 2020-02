Znana finalista Montpellierja in Mumbaija

Na teniških turnirjih ATP v Montpellierju in v Mumbaiju so bili v soboto odigrani polfinalni dvoboji. Za naslov na turnirju v Franciji se bosta pomerila Francoz Gael Montfils in Kanadčan Vašek Pospišil, v finalu v Indiji bosta igrala Belorus Egor Gerasimov in Čeh Jiri Vesely.