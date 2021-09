Kajo Juvan v primeru zmage čaka dvoboj s Srbkinjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksandra Krunić v osmini finala čaka zmagovalko dvoboja med Kajo Juvan in Belgijko Greet Minnen.

Krunićeva je v prvem krogu s 3:6, 6:3 in 7:5 izločila Britanko Katie Boulter. V drugi krog sta po zmagah v dveh nizih napredovali tudi druga in sedma nosilka, Belgijka Alison Van Uytvanck in Rusinja Varvara Gračeva.