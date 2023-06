Čehinja namučila brazilsko nosilko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko se nekateri teniški igralke in igralci že merijo v kvalifikacijah za drugi tretji grand slam sezone, ki se bo naslednji teden začel v Wimbledonu, drugi formo pred enim od vrhuncev sezone pilijo na turnirjih v Eastbournu, Bad Homburgu in Mallorci. V prvem krogu Eastbourna so za zdaj nosilke uspešne, za napredovanje pa se je morala močno potruditi osmo postavljena Brazilka Beatriz Haddad Maia, ki je šele po treh nizih (3:6, 6:3, 7:6) preskočila Čehinjo Marie Bouzkovo.