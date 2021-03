Bedene napredoval v Miamiju, zdaj ga čaka japonski zvezdnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se je uvrstil v drugi krog prvega mastersa v sezoni v Miamiju. Na turnirju z nagradnim skladom nekaj več kot 2,83 milijona evrov je v prvem krogu ugnal Italijana Thomasa Fabbiana s 7:6 (5), 1:6, 6:3. V konkurenci dvojic sta izpadli Andreja Klepač in Tamara Zidanšek.

Enaintridesetletni Aljaž Bedene se je precej namučil proti 178. igralcu sveta. Slednji je imel v prvem nizu dvakrat po dva "breaka" prednosti, a se Ljubljančan, 59. igralec lestvice ATP kljub zaostanku z 2:5 ni dal. Dosegel je dva odvzema servisa zapovrstjo, po 73 minutah pa le dobil prvi niz po podaljšani igri.

V drugem je nato povsem popustil, italijanski vrstnik je prišel do izenačenja v nizih, v tretjem pa je prvi slovenski lopar unovčil kakovost, v sedmi igri ubranil tri priložnosti za "break" tekmeca in slavil po dveh urah in 40 minutah.

Bedeneta v drugem krogu čaka stari znanec iz Dubaja, Japonec Kei Nishikori. Slednji je Ljubljančana v Združenih arabskih emiratih 17. marca zanesljivo ugnal v osmini finala s 6:4, 6:4.

Nastope sta v konkurenci dvojic končali Andreja Klepač in Tamara Zidanšek. Slovenki sta za za ta turnir združili moči, a bili v prvem krogu malenkost prekratki proti japonski navezi, Shuko Aoyama/Ena Shibahara. Japonski sta bili boljši s 6:7 (2), 6:1, 10:6.