Kazahstanka pod hladno prho poslala Williamsovo

"Zelo sem vesela za današnjo zmago, ki je bila zelo težka. Venus sem gledala, ko sem bila še majhna. Ona je res legenda tega športa. Zato je ta zmaga zame še toliko bolj pomembna," je po tekmi dejala 89. igralka sveta.

Diyas does it! 👏



The Kazakh edges an exciting tiebreak 12-10 to set up a Round 2 match with Bencic ➡️#MiamiOpen pic.twitter.com/vcCGDiyGHU — wta (@WTA) March 23, 2021

Venus Williams je v Miamiju zmagala v letih 1998, 1999 in leta 2001 in je še vedno druga najbolj uspešna igralka tega turnirja, potem ko ime razmerje zmag in porazov 67-17. Boljša je od nje je le njena sestra Serena, ki ima na tem turnirju razmerje 76 zmag in le devet porazov.

* Izidi:

- Miami, WTA (3,26 milijona dolarjev):

- 1. krog:

Laura Siegemund (Nem) - Christina McHale (ZDA) 6:3, 7:5

Zarina Dijas (Kaz) - Venus Williams (ZDA) 6:2, 7:6 (10);

Barbora Krejcikova (Češ) - Ana Blinkova (Rus) 6:1, 3:6, 6-3:

Magda Linette (Pol) - Robin Montgomery (ZDA) 6:1, 3:6, 6:0;

Nadia Podoroska (Arg) - Mayar Sherif (Egi) 6:3, 6:1;

Shelby Rogers (ZDA) - Madison Brengle (ZDA) 6:3, 6:3;

Wang Xinyu (Kit) - Rebecca Peterson (Šve) 6:2, 6:2;

Kaia Kanepi (Est) - Lauren Davis (ZDA) 6:3, 7:5;

Paula Badosa (Špa) - Jil Teichmann (Švi) 5:6 predaja;

Arantxa Rus (Niz) - Marie Bouzkova (Češ) 6:3, 6:2;

Sorana Cirstea (Rom) - Katrina Scott (ZDA) 6:2, 6:2;

Ajla Tomljanović (Avs) - Anastazija Potapova (Rus) 7:5, 6:0.