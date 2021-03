Andy Murray se je poškodoval med spanjem in odpovedal Miami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Med treningom v petek je bilo vse v redu, nato sem opravil še nekaj razgibalnih vaj in odšel v posteljo. Sredi noči sem se zbudil zaradi bolečin v kolku. Ko sem vstal iz postelje, me je zelo bolelo. S težavo sem hodil. Ne vem, kaj se je zgodilo. To je spet ena od tistih čudnih stvari, ki se mi dogajajo," je dejal trenutno 119. igralec na svetu.

Škot je poudaril, da ne gre za kolk, na katerem je bil operiran januarja 2019. "Upam, da se zadeva ne bo vlekla, in da se bom hitro vrnil na igrišča. Veselil sem se nastopa tu v Miamiju, ki je zame praktično drugi dom. Nazadnje sem na tem turnirju igral 2016," je dodal za lokalni časnik Miami Herald.

Nova odpoved

Triintridesetletni Murray, dvakratni zmagovalec Miamija, še dvakrat pa finalist, bi se moral v prvem krogu s povabilom organizatorja srečati z Južnoafričanom Lloydom Harrisom.

To je nov udarec za turnir z nagradnim skladom dobre štiri milijone dolarjev, saj so udeležbo pred njim odpovedali tudi Novak Đoković, Roger Federer in Rafael Nadal.

