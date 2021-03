Kolaps sredi igre: bridka izkušnja devetnajstletnika #video

Visoka vročina in vlažnost sta naredila svoje

V Miamiju poteka prestižni turnir serije masters, kjer manjka cela vrsta najboljših teniških igralk in igralcev. Mnogi menijo, da je odsotnost najboljših, velika priložnost za mlajša igralce. Prav gotovo pa to ne velja za Jacka Draperja, ki je moral proti Mihailu Kukuškinu predati dvoboj. Devetnajstletni Britanec je sploh prvič zaigral na tako velikem turnirju in že takoj izkusil brutalnost vrhunskega tenisa.

Draper je namreč potreboval nujno medicinsko pomoč, potem ko se je sredi igranja dobesedno zgrudil na igrišču. Trenutno 316. igralec svet se boril s hudo vročino in vlažnostjo, ki te dni vlada v Miamiju. Po prvem nizu, katerega je izgubil s 7:5, enostavno ni več zdržal teh naporov in omagal.

Je to posledica koronavirusa?

Jack je prosil za zdravniško pomoč že pri izidu 6:5 prvega niza. Zdravniki so mu merili tudi pritisk. Le nekaj minut za tem pa je povsem z pomočjo zdravniškega osebja zapustil igrišče in predal dvoboj. "Imel sem obdobje, ko nisem igral veliko tenisa," je po dvoboju uvodoma povedal Draper, ki je januarja prebolel koronavirus. "Spotaknil sem se, ker se mi je zavrtelo. Nisem bil kos tem razmeram. Izboljšati moram fizično pripravo, saj moja kondicijska priprava ni najboljša," je še dejal mladi teniški up.

Pogoji na igrišču so bili zelo počasni in igralca sta imela dolgo izmenjavo žogico, kar je zelo naporno in utrujajoče. Greg Rusedski, nekdanji vrhunski teniški igralec, meni, da Draper iz tega dvoboja lahko potegne veliko pozitivnih stvari, čeprav je moral na koncu predati dvoboj.

"Ni vajen igrati v takšnih pogojih. Trajalo je uro in deset minut in vsak točka je bila brutalna. Iz tega se mora nekaj naučiti. Torej da mora od prve igre imeti pri sebi ledeno brisačo in da mora skrbeti, da dovolj pije med. Prepričan sem, da si bo opomogel in da je na konci iz tega potegnil nekaj pozitivnega," je za Amazon Prime povedal Rusedski.