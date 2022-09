Prva nosilka zanesljivo v polfinale Seula

Prva nosilka WTA turnirja v Seulu Jelena Ostapenko je v četrtfinalu s 6:2 in 6:1 izločila Victorii Jimenez in napredovala v polfinale. Uspešna je bila tudi druga nosilka Jekaterina Aleksandrova, medtem ko sta se tretje in četrtopostavljeni Magda Linette in Zhu Lin poslovili od tekmovanja. Uspešen je bil tudi prvi nosilec San Diega Daniel Evans.