Slovenca so prepričale tudi dobre ponudbe #video

Tom Kočevar Dešman je bil leta 2015 najvišje uvrščen na 349. mestu lestvice ATP, večkrat pa je bil tudi član slovenske reprezentance v Davisovem pokalu. Po lanski končani sezoni se je odločil, da preneha igrati profesionalni tenis in se bolj posveti trenerskemu delu. Očitno se je v njem zelo dobro znašel.

Vseskozi je govoril, da ne bo trener

Zanimivo je, da je vseskozi govoril, da se nikoli ne bo lotil trenerskega dela, ob tem nam v smehu pripomni slovenski rek o zarečenem kruhu … Zdaj priznava, da uživa v svojem delu. "Tudi prehod iz igralske kariere, ki sem jo zaključil konec lanskega leta, v trenersko se mi je res dobro izšel. Ne morem se pritoževati. Veliko več sem doma in še zmeraj potujem, ampak vseeno ne bi bil več odsoten od doma trideset ali več tednov na leto."

Tom Kočevar Dešman je pomembno vlogo igral tudi v Davisovem pokalu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prepričale so ga tudi dobre ponudbe

Razlog, da se je prijel tega dela, so bili tudi dobri finančni pogoji. Tom prizna, da se njemu bolj splača biti trener kot profesionalni igralec. "Dobre ponudbe, ki sem jih dobil, so bile tudi eden od razlogov, da sem končal športno kariero. Lahko bi še nadaljeval, ampak če si igralec okrog 300. ali 600. mesta, lahko skozi sezono prideš z ničlo, a se moraš ob tem tudi znajti. Tako, kot je zdaj, je v redu."

Slovenski trener z Eleno Ribakino sodeluje zadnji dve leti.

Pri zmagovalki Wimbledona ima tudi vlogo pomočnika trenerja

Širša športna javnost ne ve, da je že v preteklosti sodeloval s Španko Garbine Muguruza, nekdanjo prvo igralko sveta in dvakratno zmagovalko turnirjev za grand slam. Zadnji dve leti sodeluje z Eleno Ribakino, letošnjo presenetljivo zmagovalko Wimbledona. Kazahstanko pa smo tudi po njegovi zaslugi videli na domačem turnirju v Portorožu.

"Letos sem bil z njo na nekaj turnirjih. Z njo sodelujem kot nekakšen pomočnik trenerja, "sparing" partner … Vsega po malem. Kakšne tedne pokrijem namesto glavnega trenerja. Lahko rečem, da sem kar dobro vpet v vse skupaj," pove danes 32-letni trener, ki nam je zaupal, da mu je vrata do Ribakine oziroma njenega trenerja Stefana Vukova odprl slovenski trener Robi Cokan.

Tom Kočevar Dešman v družbi trenerja Stefana Vukova. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tom izstreli, da sta delo in življenje teniškega trenerja vse prej kot lahki. Trenutno trenira mladega švicarskega igralca, ki živi v Sloveniji, vmes sodeluje še z Eleno Ribakino. Spet je dobil klic Garbine Muguruza, tako da bo v prihodnji sezoni kot "hitting" partner Španki spet pomagal. Ob tem poudari, da si vseeno želi čim več časa preživeti doma, saj je kot igralec veliko potoval in ima nenehnih potovanj za nekaj časa dovolj.

"Zagotovo ni preprosto. Jaz delam z mladincem iz Švice, ki zdaj živi v Sloveniji. Z njim sem polno zaposlen. Ko delam z Ribakino ali Muguruzo, mi treninge z njim pokrije Gorazd Gavrilov, ki je bil včasih moj trener. Sicer poskušam biti čim več doma glede na to, da sem v svoji profesionalni karieri veliko potoval in imam počasi tega dovolj (smeh op. p.). Na turneji WTA preživim med 10 ali 15 tednov, medtem ko mora polno zaposleni trener na turneji preživeti veliko več tednov."

Imel je ponudbe tudi od drugih igralk, a jih je zavrnil

"Če pogledamo trenerja Elene Ribakine. On je 45 tednov na leto okoli. To ni zame, to ni kakovostno življenje in tudi sam si tega na dolgi rok ne želim. Kljub temu, da je prijetno biti del turneje WTA, kjer lahko spremljaš najboljše igralke. Vseeno so meni prioriteta družina in preostale stvari. Takšna vloga, ki jo imam zdaj, mi najbolj ustreza. Imel sem tudi ponudbe od nekaterih igralk na turnirjih WTA, ampak za zdaj mi ustreza tako, kot je."

"Nekako sem se našel v ženskem tenisu. Ustreza mi in lahko bi rekel, da znam delati z igralkami." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kot kaže, ima pravi pristop do igralk

Pri marsikaterem športu ali trenerju smo slišali, da je pristop do športnic ali športnikov precej drugačen. Nič drugače ni pri tenisu, kjer psihološka priprava igralke igra pomembno vlogo. Naš sogovornik nam je zaupal, da je treba veliko poslušati in opazovati ter da je potrebnega veliko prilagajanja. Danes dela tako z moškimi kot tudi z ženskami. In kje mu je težje?

"Težko rečem. Vsaka stvar ima svoje prednosti in slabosti. Sam sem že bil med svojo kariero "sparing" partner Garbine Muguruze. Nekako sem se našel v ženskem tenisu. Ustreza mi in lahko bi rekel, da znam delati z njimi. Dekleta imajo svoje muhe, a če znaš to uravnotežiti, je potem lahko čisto v redu."