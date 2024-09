Tamara Zidanšek na Tajskem ostala pred vrati finala

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izpadla v polfinalu turnirja WTA serije 250 v Hua Hinu na Tajskem z nagradnim skladom 240.000 evrov. Od Konjičanke je bila s 6:4 in 6:2 v nizih boljša 102. igralka na WTA lestvici Slovakinja Rebecca Šramkova.

Zidanšek je bila proti Slovakinji konkurenčna zgolj v prvem nizu, ki ga je Šramkova po odvzetem servisu v 10. igri dobila s 6:4.

V drugem nizu je Šramkova vodila že s 5:0, a je Zidanšek ob koncu nekoliko popravila vtis, saj je najprej dobila igro na svoj servis ter nato odvzela servis še tekmici in izid znižala na 5:2. Toda to Šramkove ni zmedlo, kajti v osmi igri je Konjičanki še tretjič v nizu odvzela servis in ga dobila s 6:2.

V finalu se bo Slovakinja pomerila z boljšo iz dvoboja med Nizozemko Arianne Hartono in Nemko Lauro Siegemund.

Na poti do polfinala je Zidanšek, trenutno 261. igralki na svetovni lestvici, premagala dve igralki iz najboljše stoterice. V osmini finala je po treh nizih izločila 60. igralko sveta Američanko Katie Volynets, v petkovem četrtfinalu pa še 74. igralko na WTA lestvici Argentinko Nadio Podorosko.

Prvi nosilki Darji Kasatkini je delo olajšala Emma Raducanu, ki je dvoboj predala zaradi poškodbe. Foto: Guliverimage

Nova predaja Emme Raducanu

Na turnirju WTA so znane vse polfinalistke. V boj za finale se podajajo prva nosilka Darja Kasatkina, tretja nosilka Beatriz Haddad Maia, četrta nosilka Dijana Šnajder in Veronika Kudermetova. Kasatkina je napredovala po vodstvu s 6:1 proti Emmi Raducanu, ki je znova predala dvoboj, tokrat zaradi poškodbe stopala.