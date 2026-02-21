Alcaraz v manj kot uri do 26. lovorike, Pegula se veseli jubileja

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je zmagovalec turnirja serije ATP 500 v katarski Dohi. V finalu tekmovanja z nagradnim skladom 2,39 milijona evrov je s 6:2, 6:1 po vsega 50 minutah premagal Francoza Arthurja Filsa in osvojil 26. turnir v karieri.

V zelo neenakovrednem finalu je bil 22-letnik iz Murcie razred zase. Prevladoval je tako z osnovne črte kot tudi na mreži, dvoboj pa končal po vsega 50 minutah.

Za prvega igralca lestvice ATP je bila to 26. turnirska zmaga v karieri, igral je v 34. finalu. To sezono je Španec na obeh turnirjih, na katerih je nastopil, slavil. Najboljši je bil tudi na odprtem prvenstvu Avstralije, kjer je dopolnil zbirko zmag na vseh štirih grand slamih.

Sedemkratni zmagovalec turnirjev velike četverice bo imel na ponedeljkovi posodobljeni lestvici več kot 3000 točk naskoka pred drugouvrščenim Italijanom Jannikom Sinnerjem. Slednji je v Dohi izpadel v četrtfinalu.

Za 21-letnega Filsa je bil to peti finale v karieri, drugič je igrišče zapuščal s sklonjeno glavo. Vseeno pa je bil teden za Francoza lepa spodbuda, potem ko je bil zaradi poškodbe odsoten med avgustom lani in začetkom tega meseca, ko se je na igrišča vrnil v Montpellieru s porazom v četrtfinalu.

Na lestvici bo v ponedeljek 33. igralec sveta.

Jessica Pegula se v Dubaju veseli jubileja

Američanka Jessica Pegula je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 1000 v Dubaju. Na turnirju z nagradnim skladom 3,44 milijona evrov je v finalu ugnala Ukrajinko Elino Svitolino s 6:2, 6:4. Dvoboj je trajal uro in 13 minut, Pegula pa je prišla do jubilejne desete lovorike.

Jessica Pegula se veseli desete turnirske zmage. Foto: Reuters

Američanka je odločno odprla dvoboj in takoj prišla do prednosti dvojnega odvzema servisa. Čeprav je za kratko Ukrajinka zapretila, je nov "break" Pegulo usmeril proti zanesljivemu slavju v prvem nizu.

Drugi je bil malce tesnejši, do odločilne prednosti pa je Pegula prišla v peti igri, ko je izkoristila četrto od skupno 11 priložnosti za odvzem servisa. Po 73 minutah je dvignila roke v zrak in v 21. finalu slavila deseto lovoriko.

Enaintridesetletnica iz Buffala je nazadnje slavila v nemškem Bad Homburgu junija lani, kljub zmagi, četrti na turnirjih serije WTA 1000, pa na lestvici ne bo napredovala in bo ostala na petem mestu. Svitolina bo še naprej deveta igralka sveta.

Prav tako 31-letna Ukrajinka je v svojem 24. finalu šele petič ostala praznih rok. Prvič je izgubila tudi na turnirjih serije WTA 1000, pred tem je bila štirikrat uspešna, nazadnje v Rimu pred slabimi osmimi leti. Letos je že dobila en turnir serije WTA 250, in sicer v Aucklandu na začetku sezone.

ATP 500, Doha (2,39 milijona evrov): - finale:

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Arthur Fils (Fra) 6:2, 6:1.