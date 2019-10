Najboljša Slovenka poražena proti osmi igralki sveta, Murray prvič v četrtfinalu, Đoković brez težav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Japonskem in Kitajskem se nadaljujejo teniški turnirji. Srbski zvezdnik Novak Đoković se je brez večjih težav uvrstil v četrtfinale v Tokiu. Škot Andy Murray je prvič po operaciji kolka zabeležil dve posamični zmagi na turnirjih ATP in se tako prebil v četrtfinale. To mu je uspelo na turnirju v Pekingu, kjer je igrala tudi Polona Hercog, ki pa je morala v osmini finala po treh nizih priznati premoč osmi igralki sveta Kiki Bertens.