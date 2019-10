Novak Đoković se je vrnil, Polona Hercog premagala nekdanjo prvo igralko

Organizatorji teniškega turnirja v Pekingu so gostu očeta domače zvezdnice Zhang Shuai prepovedali nadaljnji obisk tekem, saj je v nedeljo ob ogledu prvega kroga nasilno napadel nekoga na tribuni Vip, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Posnetek, objavljen na spletu, je pokazal, da je moški v modri srajci pretepal in brcal mlajšega moškega na tribuni za povabljene.

There also have another view. We can see the whole thing clearly. That made me angry. It’s not acceptable!! pic.twitter.com/NoUdGnvBwx