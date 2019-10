Novak Đoković: Je, kar je in s tem sem se moral soočiti

Novak Đoković je najprej mislil, da sploh ne mogel igrati na turnirju v Tokiu, a je prvi igralec naposled le prispel na Japonsko. Nole je priznal, da je bil zanj zelo težek trenutek, potem ko je moral na enem od največjih turnirjev – OP ZDA - predati dvoboj.

Še sam je bil presenečen, da se je tako hitro vrnil

"Je, kar je in s tem sem se moral soočiti. Naslednji korak je bil, da ocenimo resnost poškodbe in da naredimo načrt, da se čimprej vrnem na igrišče," je pred dnevi razlagal Beograjčan, ki je v torek odigral prvi posamični dvoboj in zmagal. Njegov nasprotnik je bil Alexei Popyrin iz Avstralije.

Šestnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je bil tudi sam presenečen, da se je lahko tako hitro vrnil na teniška igrišča, saj je že pred tem igral dvoboj dvojic. Teden dni pred turnirjem je treniral in odigral nekaj nizov. Đoković je na Japonsko prišel prvič po petih letih.

"Pomembno je, da se športnik obkroži s strokovnjaki in ljudmi, ki ti pomagajo skozi takšno obdobje." Foto: Gulliver/Getty Images

Okrog njega so pravi ljudje

"Na kratko sem spoznal sem japonsko kulturo in upam, da bom imel tukaj uspešen teden in da bom igral čim več dvobojev. Prav tako razmišljam za prihodnje leto, saj bom na istih igriščih igral olimpijski turnir, ki mi veliko pomeni," je povedal eden najboljših igralcev vseh časov, ki je pozneje spregovoril tudi svoji rehabilitaciji.

"Pomembno je, da se športnik obkroži s strokovnjaki in ljudmi, ki ti pomagajo skozi takšno obdobje. To ni bila moja prva poškodba, imam že tovrstne izkušnje. Predvsem tisto s komolcem, in tudi to mi je pomagalo pri rehabilitaciji, ki še vedno traja. Igram, ampak so stvari, na katere moram biti pozoren," je še povedal 32-letni teniški igralec.