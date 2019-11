Đoković prvi finalist Pariza

Znan je prvi finalist teniškega turnirja serije masters v Parizu. To je Srb Novak Đoković, ki je s 7:6 in 6:4 ugnal Grigorja Dimitrova. Rafael Nadal, ki se s Srbom bori za prvo mesto na lestvici ATP, bo v polfinalu igral z Denisom Shapovalovom.

V prvem polfinalu turnirja v Parizu sta se udarila Novak Đoković in Grigor Dimitrov. Đoković je moral za ohranitev upov na končno prvo mesto na koncu sezone nujno zmagati. To mu je tudi uspelo. Prvi niz je odločil šele tie-break, ki ga je dobil Đoković. Nato je zmagal še s 6:4 in se prvi prebil v finale. Za srbskega zvezdnika je bila to deveta tekma na desetih obračunih z Dimitrovom.

Foto: Gulliver/Getty Images

Nadala v polfinalu čaka motivirani 20-letnik

V večernem dvoboju se bosta za finalno vstopnico in dvoboj z Đokovićem udarila še Rafael Nadal in Denis Shapovalov, igralec mlade generacije, ki se prebija proti vrhu svetovnega tenisa. Rafa v Parizu lovi šele prvo lovoriko, v svoji vitrini pa ima 36 lovorik s turnirjev serije masters. Tokrat mu bo nasproti stal izjemno motiviran 20-letnik, ki se je brez težav prebil skozi četrtfinale. Zelo dobro igro v Parizu kaže tudi Majorčan, ki do zdaj še ni oddal niza.