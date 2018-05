V živo: Đoković se po velikem zaostanku vrača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na turnirju serije masters v Rimu so na sporedu polfinalni dvoboji. Pravkar poteka prava teniška poslastica, merita se Novak Đokovič in Rafael Nadal. V ženski konkurenci je že znana prva finalistka.

Srb in Španec sta se nazadnje udarila lani v Madridu, ko je bil boljši Rafael Nadal. To je zanju že neverjetni 51. dvoboj. Medsebojna statistika govori v prid Nadalu, ki je dosegel dve zmagi več. Đoković v zadnjem obdobju ni v najboljši formi, a na igrišče zagotovo ne bo prišel z belo zastavo. Drugi polfinalni dvoboj bosta v večernih urah Hrvat Marin Čilić in Nemec Aleksander Zverev.

Simona Halep bo v polfinalu igrala proti Mariji Šarapovi. Foto: Reuters

Šarapova in Halepova še za preostalo finalno vstopnico

V ženski konkurenci je že znana prva finalistka. To je Ukrajinka Elina Svitolina, ki je po dveh nizih premagala Anett Kontaveit iz Estonije. Zelo zanimiv bo drugi polfinale, ko se bosta za finalno vstopnico igrali Marija Šarapova in Simona Halep. V medsebojnih dvobojih je boljša Rusinja, ki je Romunko premagala sedemkrat, Halepovi pa je uspelo zmagati le enkrat.

ATP:

WTA: