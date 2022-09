Po dežju natrpan urnik v Portorožu, Ribakina ekspresno v finale

Po dežju so očistili igrišča in v Portorožu se spet igra.

Po dežju so očistili igrišča in v Portorožu se spet igra. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Jelena RIbakina Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ne za Slovenke ne za nosilke turnir WTA v Portorožu ni uspešen. V polfinalu se je uvrstila ena sama nosilka, tretja, Jelena Ribakina. Igralka, ki nastopa za Kazahstan, je dvoboj proti Romunki Ani Bogdan začela izjemno in si takoj priigrala prednost 5:0, niz pa zaključila po vsega 35 minutah. V drugem nizu je Bogdanova, na tem turnirju je izločila tudi slovensko predstavnico Tamaro Zidanšek, zaigrala bolje, a vseeno ni našla odgovora na močno igro Ribakine. Ta je še do treh brejkov prišla v tretji, peti in sedmi igri ter znova s 6:1 dobila niz in s tem dvoboj.

"Pogoji so bili zelo zahtevni, povsem drugačni, kot smo jih bili tukaj vajeni. Občutek v izmenjavah je bil povsem drugačen. Igre so bile zelo izenačene, ampak servirala sem dobro in igrala agresivno, s čimer sem zelo zadovoljna. Lepo je igrati tukaj v finalu, Portorož je lep kraj in tu zares uživam. Veselim se že finala," je po dvoboju dejala Ribakina.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Za Ribakino bo to jubilejni deseti finale na najvišji ravni, tretji letos (Adelaide) ter prvi po zmagi v Wimbledonu v začetku julija. Pred tem je turnirski zmagi slavila še v Bukarešti (2019) in Hobartu (2020). Šest finalnih obračunov je doslej izgubila.

V finalu se bo 23-letnica pomerila z boljšo iz obračuna med Nemko Anna-Leno Friedsam in Čehinjo Katerino Siniakovo. Slednja bo odigrala dva dvoboja v le nekaj urah, saj je pred tem v četrtfinalu ugnala Italijanko Jasmine Paolini. Po dveh urah in 35 minutah je slavila s 6:2, 3:6, 7:6 (5).

Po dežju v Portorožu spet igrajo (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

V finalu v Indiji Poljakinja in Čehinja

Poljakinja Magda Linette in Čehinja Linda Fruhvirtova sta finalistki turnirja serije WTA 250 v indijskem Chennaiju. Izkušena Poljakinja, ki je napredovala po predaji Britanke Katie Swan, bo petič igrala v finalu turnirjev na najvišji ravni, za 17-letno Čehinjo pa bo to prvi finale na tej ravni ter največji uspeh v karieri.

Fruhvirtova je bila s 5:7, 6:2, 6:4 boljša od Argentinke Nadie Podoroske. Sedemnajstletnica velja za eno najbolj nadarjenih igralk svoje generacije, v Indiji pa ji je uspel preboj do prvega finala turnirja serije WTA 250. S tem bo na ponedeljkovi posodobljeni lestvici prvič med 100 najboljšimi igralkami sveta, z zmago pa bi se lahko prebila vse do 74. mesta.

Portorož WTA:



Četrtfinale:

Katerina Siniakova (Češ) - Jasmine Paolini (Ita) 6:2, 3:6, 7:6 (5);