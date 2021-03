Bedene obtičal v osmini finala, konec tudi za Zidanškovo v dvojicah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je obstal v osmini finala turnirja serije ATP 500 v Dubaju v Združenih arabskih emiratih. Enaintridesetletni Ljubljančan je na turnirju z nagradnim skladom okoli 1,6 milijona evrov izgubil proti Japoncu Keiju Nishikoriju s 4:6 in 4:6. Tamara Zidanšek je na turnirju WTA v Monterreyu v igri dvojic doživela hitro slovo.

Bedene, 59. na lestvici ATP, je v tesnem boju v prvem nizu izgubil že uvodno igro na svoj servis, Japonec, 41. igralec sveta, pa je prednost zadržal do konca. V drugem nizu je Bedene - na svoj servis - izgubil deveto igro, nato pa je Nishikori potrdil zmago, izkoristil je tretjo zaključno žogico. Vmes je imel Bedene tudi žogico za "re-break".

V četrtfinalu Nishikorja čaka boljši iz dvoboja med 14. nosilcem, Srbom Filipom Krajinovićem, in Južnoafričanom Lloydom Harrisom.

Zidanškova izpadla med dvojicami

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je po uspešnem uvodu v posamični konkurenci na turnirju WTA v Monterreyu v torek v igri dvojic doživela hitro slovo. S partnerko Arantxo Rus iz Nizozemske je izgubila proti belgijsko-ameriški navezi Greetje Minnen/Ingrid Neel z 2:6 in 2:6.

Tamara Zidanšek se je v Monterreyju hitro poslovila v konkurenci dvojic. Foto: Guliverimage

V dvoboju so igralke sprva dobivale igre po svojih začetnih udarcih, a sta pri 2:2 v prvem nizu Rusova in Zidanškova izgubili naslednje štiri igre. Tudi v drugem nizu jima nato ni uspelo preobrniti poteka dvoboja in sta tako hitro zaključili turnir.

Pred tem je bila v torkovem prvem krogu posamične konkurence na turnirju na trdi podlagi z nagradnim skladom 235.238 dolarjev Zidanškova boljša od domačinke Renate Zaruzue s 7:6 (8) in 6:3.

Triindvajsetletnica iz Slovenskih Konjic, 93. igralka s svetovne računalniške lestvice, se bo v drugem krogu v četrtek pomerila z osmo nosilko in 72. igralko sveta, Američanko Ann Li, ki je bila v prvem krogu uspešnejša prav od Rusove.