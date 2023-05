Tretji dvoboj, pa je še drugič premagal Đokovića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Holger Rune je v četrtfinalu turnirja serije masters v Rimu izločil prvega nosilca Novaka Đokovića. Dvajsetletnik je bil po dveh urah in 17 minutah boljši s 6:2, 4:6, 6:2. Že v ponedeljek je izpadel drugi nosilec Carlos Alcaraz.

Dvoboj je bil sicer prekinjen zaradi dežja pri vodstvu Runeja z 1:0 v nizih ter 4:5 v drugem nizu, prvo igro po nadaljevanju pa je dobil ta teden še prvi igralec lestvice ATP. V odločilnem nizu je Danec Holger Rune hitro pobegnil in si zagotovil drugo zmago na tretjem medsebojnem obračunu proti skoraj 36-letnemu Novaku Đokoviću. Rojstni dan bo Beograjčan, ki je v Rimu igral že 17. četrtfinalni obračun, praznoval 22. maja. Đoković je dobil prvi medsebojni obračun z Dancem na OP ZDA leta 2021, nato pa je bil lani ob koncu sezone v finalu mastersa v Parizu boljši Rune.

Rune in Đoković. Foto: Reuters Đoković bo moral v ponedeljek predati vrh lestvice Špancu Carlosu Alcarazu. Ta je sicer v Rimu izpadel v tretjem krogu proti Madžaru Fabianu Marozsanu, a bo pred OP Francije, ki se bo začelo 28. maja, vnovič zasedel vrh lestvice. Srba lahko ob zmagi v Rimu prehiti tudi Rus Danil Medvedjev. Ta bo v četrtek v četrtfinalu igral proti Nemcu Yannicku Hanfmannu. Isti dan bo še obračun Grka Stefanosa Cicipasa in Hrvata Borne Ćorića. Še prej sledi četrtfinalni dvoboj Norvežana Casperja Ruuda in Argentinca Francisca Cerundola.

V ženski konkurenci bo prva nosilka in branilka naslova v Rimu, Poljakinja Iga Swiatek, v četrtfinalu igrala proti zmagovalki lanskega Wimbledona, Kazahstanki Jeleni Ribakini. Španka Paula Badosa bo izzvala Latvijko Jeleno Ostapenko.

V polfinale sta se že uvrstili Rusinja Veronika Kudermetova in Ukrajinka Anhelina Kalinina.