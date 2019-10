Polona Hercog po odličnem začetku ostala praznih rok, Bedene izpadel tudi v dvojicah

Polona Hercog se je v torek v Moskvi brez težav prebila v drugi krog tekmovanja, v drugem krogu pa je bila njena nasprotnica Belinda Bencic, tretja nosilka turnirja. Mariborčanka je dvoboj začela zelo dobro, potem ko je prvi niz suvereno dobila s 6:1. Drugi niz je bil bolj izenačen, saj je odločal le en "break". Bencicevi je odvzem servisa uspel v osmi igri, ko je povedla s 5:3. V naslednji igri je nato dobila igro na svoj servis in drugi niz dobila s 6:3.

Foto: Reuters

V tretjem nizu je imela Hercogova že prednost, a ...

Zelo zanimiv je bil tretji niz, ki ga je bolje začela naša igralka. Švicarki je vzela servis že v drugi igri in povedla z 2:0. Polonino veselje ni trajalo dolgo. V peti igri je naredila nekaj nepotrebnih napak in izgubila igro na svoj servis. Belinda je na Polono, ki je trenutno 49. igralka sveta, pritisnila še v sedmi igri in povedla s 4:3. Te prednosti ni izpustila z rok in na koncu tretji, odločilni niz dobila s 6:4. Dvoboj se je končal po eni uri in 58 minutah.

Aljaž Bedene izpadel tudi med dvojicami

Najboljši slovenski teniški igralec na lestvici ATP Aljaž Bedene - trenutno je na 71. mestu - je končal nastope na turnirju v Moskvi. Po porazu proti Hrvatu Ivu Karloviću v posamični konkurenci je danes v paru s Čilencem Nicolasom Jarryjem izgubil še četrtfinalni dvoboj med dvojicami.

Od slovensko-čilske naveze je bila boljša italijanska kombinacija Thomas Fabbiano/Andreas Seppi, ki je po 62 minutah slavila s 6:4 in 6:3. Bedene in Jarry sta v uvodnem krogu premagala rusko dvojico Jevgenij Donskoj/Andrej Rubljev z 2:6, 7:6 (5) in 10:5.

WTA

ATP