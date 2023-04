Rubljov do prvega naslova na mastersih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rus Andrej Rubljov je zmagovalec turnirja serije masters v Monte Carlu z nagradnim skladom 6,23 milijona evrov. Petindvajsetletnik je v finalu po številnih preobratih ugnal Danca Holgerja Runeja s 5:7, 6:2, 7:5 in osvojil prvi masters v karieri.

Dvoboj preobratov je trajal dve uri in 36 minut. Peti nosilec Rubljov je v prvem nizu že zaostajal za odvzem servisa, a se vrnil, nato pa niz izgubil po številnih napakah v 12. igri.

V drugem nizu je zaigral bolje in tekmecu vzel mero, v tretjem pa je vnovič hitro povedel šestopostavljeni Danec. Imel je prednost 3:0 in 4:1, a je Moskovčan izenačil na 4:4, nato pa dobil tri zaporedne igre po zaostanku s 4:5 in slavil največjo zmago v karieri.

Za Rubljova je bil to sicer 13. naslov v karieri. V finalu je igral 19-krat, od tega tretjič na mastersih. Prvič je zmagal, potem ko je pred tem praznih rok ostal prav v Monte Carlu (2021) proti Grku Stefanosu Cicipasu ter v Cincinnatiju (2021) proti Nemcu Alexandru Zverevu.

Za 19-letnega Runeja je bil to šesti finale, izgubil pa je tretjič. Nazadnje je slavil lani v pariški dvorani Bercy, ko je na mastersu v finalu premagal Srba Novaka Đokovića.

Rus in Danec sta se pred današnjim obračunom med seboj pomerila dvakrat. Lani je bil na pariškem mastersu boljši Rune, letos na odprtem prvenstvu Avstralije pa Rubljov.

Monte Carlo, ATP 1000 (6.228.295 evrov): Finale:

Andrej Rubljov (Rus/5) - Holger Rune (Dan/6) 5:7, 6:2, 7:5.

