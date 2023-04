Znana finalista v Monte Carlu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rus Andrej Rubljov in Danec Holger Rune sta finalista moškega teniškega turnirja serije masters 1000 v Monte Carlu. Najprej je Rubljov ugnal Američana Taylorja Fritza s 5:7, 6:1 in 6:3, v večernem polfinalu pa še Rune Italijana Jannika Sinnerja z 1:6, 7:5 in 7:5.