Francoski veteran v finalu Aucklanda ugnal drugega nosilca

Francoski veteran Richard Gasquet je osvojil svoj prvi naslov na teniških turnirjih ATP po skoraj petih letih, ko je v finalu turnirja z nagradnim skladom 642.735 dolarjev v Aucklandu na Novi Zelandiji premagal drugega nosilca Britanca Camerona Norrieja. Slavil je v treh nizih z izidom 4:6, 6:4 in 6:4.

Sedemindvajsetletni Norrie je bil papirnati favorit dvoboja kot 12. igralec na svetovni lestvici. Šestintridesetletni Gasquet je trenutno komaj 67. igralec sveta. Na Novi Zelandiji je prišel do svojega 16. naslova, prvega v Aucklandu.

Gasqueta v prvem krogu odprtega prvenstva Avstralije, prvega turnirja za grand slam v sezoni, čaka dvoboj proti rojaku Ugu Humbertu.

Lanski polfinalist Wimbledona Norrie, ki je po letu 2019 doživel drugi poraz v finalu Aucklanda, se bo v prvem krogu Melbourna meril s francoskim najstnikom Luco Van Asschejem.

Američanka Lauren Davis zmagovalka Hobarta

Ameriška teniška igralka Lauren Davis je zmagovalka turnirja WTA v avstralskem Hobartu. V finalu je 29-letnica s 7:6 (0) in 6:2 premagala Italijanko Elisabetto Cocciaretto in se veselila svojega drugega naslova v karieri. Pred tem je zmagala leta 2017 v Aucklandu. Davis, 84. igralka na svetovni lestvici, je ob tem še dvakrat igrala v finalu.

Lauren Davis je slavila na turnirju v Hobartu. Foto: Guliverimage

"Trenutno sem preveč čustvena," je po dvoboju dejala zmagovalka: "Zelo sem vesela, zelo navdušena. Morala sem dati vse od sebe, da sem danes zmagala. Vložili smo toliko časa, toliko trdega dela in truda, in izjemen občutek je, da se vse trdo delo poplača."

To je bil izjemen nastop Davis, ki je prišla skozi kvalifikacije in v prvem krogu premagala četrto nosilko in zmagovalko OP ZDA iz leta 2017 Sloane Stephens. Na celotnem turnirju ni izgubila niti niza.

Davis bo nastope na bližnjem odprtem prvenstvu Avstralije začela proti 54. igralki sveta Danki Kovinić.

Auckland, (642.735 dolarjev): - finale:

Richard Gasquet (Fra) - Cameron Norrie (VBr/2) 4:6, 6:4, 6:4.