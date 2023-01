Pestro na teniških igriščih, v Adelajdi v obeh polfinalnih dvobojih predaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred OP Avstralije je na sporedu vrsta teniških turnirjev, ki so priprava na prvi letošnji turnir za grand slam. Že na začetku sezone pa smo priča že kar nekaj poškodbam in predajam.

Italijansko - ameriški finale v Hobartu

Italijanska teniška igralka Elisabetta Cocciaretto in Američanka Lauren Davis se bosta pomerili za turnirsko zmago v Hobartu (259.303 dolarjev nagradnega sklada). Prva je v polfinalu ugnala drugo Američanko Sofio Kenin s 7:5, 4:6 in 6:1, Davis pa je bila prepričljivo boljša od Rusinje Ane Blinkove s 6:3 in 6:3.

Kenin je dobila turnir v Hobartu leta 2019 in nato leto pozneje tudi odprto prvenstvo Avstralije, potem pa so jo zaustavile poškodbe.

Enaindvajsetletna Cocciaretto je lani izjemno napredovala, pridobila skoraj 100 mest na svetovni lestvici in je sedaj 67.

Na 84. mestu je Davis, ki je svojo edino turnirsko lovoriko osvojila leta 2017 v Aucklandu, še dvakrat je igrala v finalu, nazadnje leta 2016.

Bencic in Kasatkina do finala brez boja

V finalu teniškega turnirja WTA v Adelaide se bosta pomerili olimpijska zmagovalka Belinda Becic iz Švice in Rusinja Darja Kasatkina, obe sta se v finale uvrstili brez boja. Njuni tekmici, Rusinja Veronika Kudermetova (kolk), in Španka Paula Badosa (leva stegenska mišpica), sta polfinale predali zaradi poškodb.

Švicarka se bo borila za svojo šesto turnirsko zmago, Kasatkina pa za sedmo.

Norrie in Gasquet v finalni obračun na Novi Zelandiji

Francoz Richard Gasquet in Britanec Cameron Norrie bosta igrala v finalu enega od dveh turnirjev ATP, ki se hkrati odvijata v novozelandskem Aucklandu (642.735 dolarjev nagradnega sklada). Prvi je napredoval po predaji rojaka Constanta Lestienna zaradi poškodbe, drugi nosilec turnirja pa je premagal Jensona Brooksbyja iz ZDA s 6:3 in 6:4.

* Hobart (WTA, 259.303 dolarjev):

- polfinale:Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Sofia Kenin (ZDA) 7:5, 4:6, 6:1;

Lauren Davis (ZDA) - Ana Blinkova (Rus) 6:3, 6:3.



* Adelaide (WTA, 780.637 dolarjev):

- polfinale:

Belinda Bencic (Švi/8) - Veronika Kudermetova (Rus/6) predaja,

Darja Kasatkina (Rus/5) - Paula Badosa (Špa/9) predaja.



* Auckland, (642.735 dolarjev):

- Izida, polfinale:

Richard Gasquet (Fra) - Constant Lestienne (Fra), predaja zaradi poškodbe;

Cameron Norrie (VBr/2) - Jenson Brooksby (ZDA) 6;3, 6:4.

