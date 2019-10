Medvedev in Zverev v finalu Šanghaja, poraz Jakupovićeve

Na turnirju serije masters v Šanghaju sta bila danes na sporedu polfinalna dvoboja, a to leto brez največjih igralcev zadnjega časa. V prvem polfinalu sta igrala Stefanos Cicipas in Daniil Medvedev igrala, katerega je dobil zadnji (7:6 (5), 7:5). V drugem polfinalu pa je Aleksander Zverev s 6:3 in 6:4 izločil Mattea Berrettinija.

Prvič v zadnjih dvajsetih letih (Hamburg 1999), se je zgodilo, da so se v polfinale turnirja serije masters uvrstili igralci, mlajši od 24 let, potem ko sta se v petek v četrtfinalu presenetljivo poslovila Novak Đoković in Roger Federer. So to končno prvi znaki, da so se začeli v ospredje prebijati mlajši igralci?

Kot prva sta se pomerila Stefanos Cicipas in Daniil Medvedev, šesti in tretji nosilec turnirja. Igralca sta se do zdaj pomerila petkrat in vsakokrat se je zmage veselil Medvedev. Cicipas, ki je v petek izločil Novaka Đokovića, je moral še enkrat več poraz priznati Rusu, ki je dvoboj dobil po eni uri in 39 minut.

Daniil Medvedev ima za seboj izjemno serijo, saj je to že šesto finale zapored in osma zaporedna zmaga. Triindvajsetletni Rus ima lepe možnosti, da letos osvoji letos še četrto lovoriko, potem ko sta v Šanghaju že v četrtfinalu izpadala Đoković in Federer.

Aleksander Zverev v četrtfinalu izločil Rogerja Federerja, v polfinalu je bil boljši še od Mattea Berrettinija. Foto: Guliver/Getty Images

Drugi polfinalni obračun pa sta igrala Matteo Berrettini in Aleksander Zverev. Zadnji je kriv, da je v petek Roger Federer spakiral kovčke, zdaj pa je bil boljši še od Italijana. Ta je v petek v dveh nizih odpravil Dominica Thiema, četrtega nosilca turnirja. Nemec je Italijana izločil s 6:4 in 6:3. Zverev in Berrettini sta do zdaj igrala tri medsebojne dvoboje, Nemec pa v zmagah vodi z 2:1.

Jakupovićeva neuspešna v kvalifikacijah Luxembourga

Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović ni bila uspešna v kvalifikacijah za uvrstitev v glavni del turnirja WTA v Luxembourgu. Jeseničanka je obstala že na prvi oviri, boljša od Slovenke je bila v eni uri dvoboja deset mest nižje rangirana Francozinja Jessika Ponchet z 2:0 v nizih, s 6:2, 6:3.

Dalila Jakupovićje morala priznati premoč Jessiki Ponchet. Foto: Reuters

V kvalifikacijah nastopa tudi Kaja Juvan, ki jo v prvem kvalifikacijskem situ čaka v Moskvi rojena 31-letna ruska veteranka Tatjana Golovina, ki nastopa za Francijo. Osemnajstletna Juvanova je na turnirjih WTA nazadnje igrala v Bukarešti na turnirju serije 250, ko je izgubila dvoboj drugega kroga z domačinko Irino-Camelio Begu.