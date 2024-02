Senzacija Italijana v Argentini: prek kvalifikacij do krstne lovorike

Za Jeleno Ribakino, ki bo na novi razpredelnici WTA napredovala na četrto mesto, je to sedmi naslov v karieri in drugi letos po Brisbanu. Darja Kasatkina (13.) na drugi strani po petnajstem finalu oziroma drugem letos ostaja pri šestih naslovih. Zadnjega je osvojila leta 2022 v San Joseju. Zmagovalka je za naslov prejela 131 tisoč evrov, poraženka pa se bo tolažila z dobrimi 80 tisoč evri.

Obe igralki bosta naslednji teden igrali na turnirju serije 1000 v Dohi. Ribakina je kot nosilka prosta v prvem krogu, Kasatkina pa bo morala že v ponedeljek igrati proti rojakinji Anastaziji Pavljučenkovi.

Finale kvalifikantov Italijanu

Enaindvajsetletni Italijan Luciano Darderi je zmagovalec teniškega turnirja ATP 250 v Cordobi z nagradnim skladom 562.345 dolarjev. V dvoboju kvalifikantov je v finalu gladko ugnal 12 let starejšega Argentinca Facunda Bagnisa s 6:1 in 6:4.

Luciano Darderi je pred turnirjem v Cordobi na turnirjih ATP odigral le tri dvoboje. Foto: Guliverimage

Darderi, tudi on se je rodil v Argentini, a ima italijansko državljanstvo, je veliko presenečenje tenisa v preteklem tednu. Ne le da se je v finale prebil skozi kvalifikacije, pred turnirjem v Argentini je odigral le tri dvoboje na turnirjih ATP in dosegel le eno zmago, zdaj pa se bo prebil med najboljših sto igralcev na svetu. Lani je osvojil en naslov v seriji challenger.

Gledalci v Cordobi so v uri in pol videli zanimiv drugi niz. V prvem je Darderi povedel s 5:0 in brez težav obvladal tekmeca. V drugem pa je Italijan povedel z 2:0 in vse je kazalo na hiter konec. A tekmec je poravnal že na 2:2, dvoboj pa je odločila deveta igra, ko je Darderi s šesto žogico za brejk tekmecu znova odvzel servis.

Pliškova po štiriletni suši osvojila Cluj

Čehinja Karolina Pliškova se je v Cluju v Romuniji veselila sedemnajstega naslova v karieri, prvega po štirih letih oziroma prvega na evropskih tleh po Linzu 2014. V finalu WTA 250 je ugnala domačinko Ano Bogdan s 6:4 in 6:3.

Enaintridesetletna Pliškova, ki je bila pred tem turnirjem na 78. mestu računalniške lestvice, je prvič v zadnjih dveh letih nastopila na turnirju serije 250, v Cluj pa je prišla, ne da bi na zadnjih 14 turnirjih dosegla dve zaporedni zmagi. V Romuniji ni izgubila niza in zasluženo zmagala prvič v zadnjih petih finalih. Čehinja, leta 2017 je bila prva igralka sveta, dvakrat pa je igrala v finalih grand slamov, je nazadnje zmagala v Brisbanu leta 2020, zadnji finale pa je igrala 2021 v Wimbledonu.

Humbert končno razveselil gledalce v Marseillu

Ugo Humbert je razveselil gledalce v Marseillu. Foto: Guliverimage

Francoski teniški igralec Ugo Humbert je v velikem slogu prišel do naslova na turnirju ATP 250 v Marseillu. V polfinalu je v dveh nizih izločil prvega nosilca, Poljaka Huberta Hurkacza, v finalu pa je bil prepričljivo boljši še od drugorangiranega Grigorja Dimitrova iz Bolgarije s 6:4, 6:3. Petindvajsetletni Francoz, ki je na turnir z nagradnim skladom 724.000 evrov prišel kot 21. igralec na svetu, je s tem ohranil impresivno statistiko v finalih. Petkrat je igral dvoboj za naslov in vse tudi dobil. Lani je zmagal v Metzu, 2021 v Halleju, 2020 pa v Antwerpnu in Aucklandu.

Humbert je prvič v treh dvobojih premagal Dimitrova, hkrati pa je postal šele drugi Francoz po Jo-Wilfredu Tsongaju (2017) z naslovom v Marseillu. Od tedaj so trije domačini igrali finale in jih zapustili sklonjenih glav.

Tommy Paul drugič osvojil turnir ATP

Zmagovalec turnirja ATP 250 v Dallasu je Američan Tommy Paul. V finalu je premagala rojaka Marcosa Girona z 2:1 v nizih. Za 26-letnega Paula, ki je bil drugi nosilec turnirja, na katerem je lani igral v polfinalu, je to drugi naslov v karieri po Stockholmu 2021. Še dvakrat je lani igral v finalu Acapulca in Eastbourna. Za nagrado je prejel dobrih 106.000 evrov.

Jakupovićeva dobila turnir dvojic v Indiji

Dalila Jakupović je skupaj z Američanko Sabrino Santamario v finalu 106.000 evrov vrednega turnirja premagala Nizozemko Arianno Hartono in domačinko Prarthana Thombare s 6:4, 6:3. Za 31-letno Jeseničanko je to sedmi naslov na turnirjih WTA. Dvakrat je slavila na WTA 250 - 2017 v Istanbulu in 2018 v Bogoti, petkrat pa je bila najboljša na turnirjih WTA 125 (enake serije bo tudi letos septembra v Ljubljani). 2018 je osvojila Aninng na Kitajskem, 2022 Makarsko, 2023 pa Iasi v Romuniji in Parmo.

Dalila Jakupović se bo na novi lestvici WTA povzpela na 87. mesto (2018 je bil že 38.), medtem ko bosta najboljši Slovenki med posameznicami Tamara Zidanšek in Kaja Juvan ostali izven prve stoterice.

Abu Dabi, WTA 500 (860.017 evrov):



Finale:

Jelena Ribakina (Kaz/1) - Darja Kasatkina (Rus/7) 6:1, 6:4.



Cluj, WTA (248.931 evrov):



Finale:

Karolina Pliškova (Češ) - Ana Bogdan (Rom/8) 6:4, 6:3.



Marseille, ATP (724.015 evrov):



Finale:

Ugo Humbert (Fra/4) - Grigor Dimitrov (Bol/2) 6:4, 6:3.



Dallas, ATP 250 (701.020 evrov):



Finale:

Tommy Paul (ZDA/2) - Marcos Giron (ZDA) 7:6 (3), 5:7, 6:3.



Cordoba, ATP 250 (562.345 dolarjev):



Finale:

Luciano Darderi (Ita) - Facundo Bagnis (Arg) 6:1, 6:4.



Doha, WTA 1000 (2.978.062 evrov):



1. krog:

Jekaterina Aleksandrova (Rus/14) - Viktorija Tomova (Bol) 7:6 (5), 6:3;

Lesia Curenko (Ukr) - Zeynep Sönmez (Tur) 7:5, 6:3;

Greet Minnen (Bel) - Tatjana Maria (Nem) 6:1, 6:1;

Marta Kostjuk (Ukr) - Caroline Dolehide (ZDA) 6:3, 7:5;

Katerina Siniakova (Češ) - Donna Vekić (Hrv) 7:5, 6:1;

Sorana Cirstea (Rom) - Sloane Stephens (ZDA) 6:3, 6:2;

Erika Andrejeva (Rus) - Diana Shnaider (Rus) 7:6 (2), 6:4;

Zhu Lin (Kit) - Varvara Gracheva (Fra) 6:1, 6:1;

Danielle Collins (ZDA) - Veronika Kudermetova (Rus/13) 7:5, 6:3.